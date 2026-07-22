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بیستوسومین نمایشگاه بینالمللی کشاورزی همدان با حضور مسئولان، فعالان بخش کشاورزی و تولیدکنندگان داخلی آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان ، در این نمایشگاه، ۵۰ شرکت فعال در حوزه تولید ماشینآلات کشاورزی، نهادهها، سیستمهای نوین آبیاری و تجهیزات کشتهای گلخانهای، تازهترین دستاوردها و محصولات خود را در معرض دید کشاورزان، بهرهبرداران و علاقهمندان قرار دادهاند.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در آیین افتتاح این نمایشگاه، همدان را یکی از قطبهای مهم تولید محصولات کشاورزی کشور دانست و گفت: برگزاری چنین نمایشگاههایی نقش مؤثری در توسعه مکانیزاسیون، افزایش بهرهگیری از فناوریهای نوین و ارتقای دانش بخش کشاورزی دارد.
مجید نجفی با اشاره به برنامههای وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از کشاورزان افزود: تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون از طریق بانکها، بهویژه بانک کشاورزی، برای خرید ماشینآلات و ادوات کشاورزی در اختیار بهرهبرداران قرار میگیرد و تلاش میشود حجم این اعتبارات افزایش یابد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت تولید محصولات زراعی کشور اظهار کرد: با وجود محدودیتهای ناشی از خشکسالی و کمبود منابع آبی، امسال تولید محصولات زراعی بهویژه گندم، شرایط مطلوبی دارد و سال جاری از نظر تولید گندم، سالی موفق برای کشور به شمار میرود.
بیستوسومین نمایشگاه بینالمللی کشاورزی همدان تا چند روز آینده میزبان فعالان، تولیدکنندگان و بهرهبرداران بخش کشاورزی از استانهای مختلف کشور خواهد بود.