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نساجی سنتی در روستای پیربلوط استان چهارمحال و بختیاری احیا شده است.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری با همت اهالی روستای پیربلوط فصل تازهای از فعالیتهای اقتصادی و تولیدی در این روستا آغاز شده است و جوانان روستا با تکیه بر دانش بومی، مهارتهای سنتی و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، علاوهبر تولید پارچههای دستبافت با کیفیت بالا توانستهاند با تغییر کاربری تولیدات خود زمینه افزایش عرضه و فروش محصولات خود را در بازارهای هدف صنایعدستی فراهم کنند.
رمضانی افزود: تولیدات نساجی سنتی پیربلوط جایگاه مناسبی در بازار صنایعدستی کشور پیدا کند و سهم قابلتوجهی از فروش را به خود اختصاص دهد.
به گفته احیای نساجی سنتی در روستای پیربلوط، نمونهای موفق از پیوند میراثفرهنگی با اقتصاد محلی است که میتواند الگویی درخور توجه برای توسعه پایدار صنایعدستی و اشتغالزایی در سایر مناطق چهارمحال و بختیاری باشد.