



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت : از ابتدای آغاز جنگ و با ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی، مجموعه‌ای از تصمیمات برای تسهیل فرآیند واردات و صادرات در دستور کار قرار گرفت.

ثبت سفارش نزدیک به ۱۱۰ قلم (کد تعرفه) از کالاهای مورد نیاز کشور بدون الزام به ارائه منشأ ارز آزاد شده است و تجار می‌توانند با استفاده از منابع ارزی در اختیار خود در خارج از کشور یا از طریق سایر روش‌های تأمین ارز، نسبت به واردات این کالاها اقدام کنند