۱۴ سهم از سهام شرکت سهامی زراعی خضری دشت‌بیاض به عنوان چهارمین وقف خضری دشت‌بیاض در سال ۱۴۰۵ به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر اداره اوقاف و امور خیریه خضری دشت‌بیاض گفت: واقف نیک‌اندیش حاج حیدرالهی ۱۹ سهم از سهام شرکت سهامی زراعی خضری با نیت اجرای امور و تأمین نیاز‌های مسجد امام حسین (ع) خضری دشت‌بیاض وقف کرد.

رمضانپور افزود: ارزش این موقوفه بیش از ۳ میلیارد ریال برآورد شده است.

در سال ۱۴۰۵چهار وقف به ارزش بیش از ۴۵ میلیارد ریال، برای حمایت از فعالیت‌های مذهبی، قرآنی و عام‌المنفعه در خضری دشت بیاض ثبت شد.