به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، هفته سوم و چهارم مسابقات لیگ برتر شمشیربازی باشگاه‌های کشور در بخش بانوان و اسلحه سابر در سالن شهید کلاهدوز مجموعه ورزشی شیرودی تهران برگزار شد.

تیم سورنا فارس با ترکیب آیسان گنجی، هلنا ظریف، تیوا احمدنژاد و اسرا خلیلی، با کسب ۲۸ امتیاز جایگاه سوم این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کرد و بر سکوی سوم بایستد.

چادرملو اردکان با ۳۴ امتیاز به مقام قهرمانی دست یافت و سپاهان اصفهان با همین تعداد امتیاز و تفاضل پایین‌تر، نایب‌قهرمان شد.