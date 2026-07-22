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تیم سورنا فارس جایگاه سوم لیگ برتر شمشیربازی بانوان کشور در اسلحه سابر را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، هفته سوم و چهارم مسابقات لیگ برتر شمشیربازی باشگاههای کشور در بخش بانوان و اسلحه سابر در سالن شهید کلاهدوز مجموعه ورزشی شیرودی تهران برگزار شد.
تیم سورنا فارس با ترکیب آیسان گنجی، هلنا ظریف، تیوا احمدنژاد و اسرا خلیلی، با کسب ۲۸ امتیاز جایگاه سوم این دوره از رقابتها را از آن خود کرد و بر سکوی سوم بایستد.
چادرملو اردکان با ۳۴ امتیاز به مقام قهرمانی دست یافت و سپاهان اصفهان با همین تعداد امتیاز و تفاضل پایینتر، نایبقهرمان شد.