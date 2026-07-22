به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، هادی رجایی‌نیا در حاشیه بازدید از بازارچه صنایع‌دستی و محصولات خانگی بانوان بجنورد اظهار داشت: توسعه فعالیت‌های اقتصادی بانوان یکی از محور‌های مهم سیاست‌های اقتصادی استان است.

وی ادامه داد: حمایت از مشاغل خرد و خانگی، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد خانوار، به توسعه اقتصاد محلی، حفظ تولیدات بومی و افزایش مشارکت اقتصادی بانوان کمک می‌کند.

وی با اشاره به بازدید میدانی از این بازارچه با حضور مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی و شهردار بجنورد، افزود: در این بازدید، مسائل، ظرفیت‌ها و نیاز‌های بانوان تولیدکننده در حوزه تولید، عرضه، بازاریابی و فروش محصولات از نزدیک بررسی شد.

معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: در نشست تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط، راهکار‌های اجرایی برای ارتقای زیرساخت‌های بازارچه، توسعه بازار فروش، تقویت زنجیره ارزش محصولات بومی و افزایش اثربخشی حمایت‌های دستگاه‌های اجرایی بررسی و تصمیمات لازم برای رفع موانع موجود اتخاذ شد.

رجایی‌نیا با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری خاطرنشان کرد: بازارچه‌های تخصصی بانوان باید به مراکز پویا برای توسعه کارآفرینی، برندسازی، بازاریابی و فروش محصولات بومی تبدیل شوند؛ مسیری که ضمن توانمندسازی بانوان، به رونق اقتصاد استان نیز شتاب خواهد بخشید.