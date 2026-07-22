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سبحان حکیمی، ورزشکار خراسان رضوی و ملی پوش جودو به جایگاه دوم جهان صعود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،ملیپوشان جوان و نوجوان جودوی ایران پس از درخشش در رقابتهای قهرمانی آسیا، صعود قابلتوجهی را در ردهبندی جهانی تجربه کردند.
در تازهترین رنکینگ جهانی جودو، سبحان حکیمی، ملیپوش نوجوان خراسان رضوی، با کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا و ثبت عملکردی درخشان، به جایگاه دوم جهان صعود کرد.
این موفقیت ارزشمند، نشاندهنده روند روبهرشد جودوی ایران و ظرفیت بالای ملیپوشان جوان و نوجوان کشور در رقابتهای بینالمللی است.