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عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در ششمین کنگره بینالمللی سلامت در اربعین، ضمن تشریح راهکارهای پیشگیرانه برای مواجهه با بیماریهای شایع مسیر پیادهروی، بر ضرورتِ اتخاذ سبک زندگی متناسب با شرایط اقلیمی برای ارتقای تابآوری و سلامت زائران تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نفیسه حسینی یکتا متخصص طب ایرانی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ششمین کنگره بینالمللی سلامت در اربعین، در پنل طب ایرانی، در خصوص «آیندهنگاری بیماریهای شایع در سفر اربعین و تدبیر بر اساس آموزههای پیشگیرانه و کمکدرمانی طب ایرانی» سخنرانی کرد.
وی در این سخنرانی با اشاره به ضرورت آمادگی جسمی زائران پیش از آغاز سفر، گفت: زائران باید بدن خود را برای پیادهروی طولانیمدت در هوای گرم آماده کنند و این آمادگی با شروع تدریجی پیادهروی روزانه و افزایش مرحلهبهمرحله آن حاصل میشود.
حسینی یکتا افزود: کاهش وزن و بهبود وضعیت جسمی با رژیم غذایی مناسب و زیر نظر پزشک، کنار گذاشتن عادات نادرستی مانند تند غذا خوردن و مصرف سیگار، و توجه به شرایط عمومی بدن، از جمله اقداماتی است که میتواند در کاهش مشکلات جسمی زائران در طول سفر مؤثر باشد.
وی با اشاره به برخی تدابیر پیشگیرانه طب ایرانی برای حفظ سلامت پاها تصریح کرد: استفاده از ترکیب مورد یا حنا با نمک و آب برای تقویت پوست پا و نیز شستوشوی زیر بغل و کشاله ران با آب و مورد، میتواند در پیشگیری از عرقسوز شدن و آسیبهای ناشی از پیادهروی مؤثر باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: یکی از مسائل مهم پیش از سفر، رفع یبوست و تنظیم عملکرد دستگاه گوارش است و در این زمینه رعایت آداب غذا خوردن، جویدن کامل غذا، پرهیز از پرخوری و درهمخوری و استفاده از خوراکیهای ملین مانند روغن زیتون، سبزیها، میوهها، سوپ جو، آلو و تمبر هندی توصیه میشود.
وی افزود: مصرف خاکشیر با آب گرم در حالت ناشتا نیز از دیگر تدابیر مطرحشده برای کمک به عملکرد بهتر دستگاه گوارش است.
حسینی یکتا با بیان اینکه در طول سفر باید به سلامت غذا و نحوه مصرف آن توجه جدی شود، گفت: زائران باید از مصرف غذاهای مانده در هوای آزاد خودداری کنند و برای کمک به هضم بهتر، میتوانند مقدار کمی پودر آویشن به غذا اضافه کنند.
وی اضافه کرد: همراه داشتن نان خشک، خشکبار و شیرینیهای طبیعی مانند مویز، خرما، توت و انجیر، راهکاری مناسب برای پیشگیری از افت قند خون در مسیر پیادهروی است.
این متخصص طب ایرانی با تأکید بر ضرورت مراقبت در برابر گرما اظهار کرد: پوشاندن سر از آفتاب، حرکت آهسته در شرایط آبوهوایی گرم و خشک و پرهیز از زیادهروی در مصرف غذاهای شور، تند، چرب و شیرین، از توصیههای مهم برای زائران اربعین است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به آداب صحیح غذا خوردن اشاره کرد و گفت: غذا باید در محیطی آرام و با جویدن کامل مصرف شود، از غذا خوردن در حال راه رفتن باید پرهیز شود، و افراد باید تنها در زمان گرسنگی غذا بخورند و پیش از هضم غذای قبلی، وعده جدیدی مصرف نکنند.
حسینی یکتا افزود: تا زمانی که هنوز مقداری اشتها باقی است باید از خوردن دست کشید و از ریزهخواری و پرخوری نیز پرهیز کرد. همچنین میوه، خشکبار، سالاد و ماست بهتر است به عنوان میانوعده و با فاصله از غذای اصلی مصرف شوند.
وی درباره آداب نوشیدن نیز تصریح کرد: مصرف مایعات بسیار سرد، حتی آب، در حین غذا و تا یک ساعت پس از آن مناسب نیست و در صورت تشنگی شدید پس از غذا، مقدار کمی شربت آبلیمو یا سکنجبین میتواند جایگزین مناسبتری باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: نوشیدن آب بسیار سرد و نوشیدنیهای یخدار، بهویژه در حالت ناشتا، میتواند مشکلاتی برای بدن ایجاد کند و بهتر است زائران از این عادت پرهیز کنند.
وی همچنین با اشاره به آداب حرکت و خواب در سفر اربعین گفت: بلافاصله پس از غذا نباید فعالیت بدنی شدید، تند راه رفتن یا استحمام انجام شود و قدم زدن آهسته بعد از غذا میتواند به هضم بهتر کمک کند.
حسینی یکتا افزود: خواب منظم و کافی در بهبود هضم و حفظ توان جسمی مؤثر است و زائران باید در فواصل پیادهروی استراحت کافی داشته باشند. همچنین شستن پاها، قرار دادن آنها در آب ولرم، روغنمالی پاها پس از هر نوبت پیادهروی و تعویض جوراب، در پیشگیری از تاول و آسیبهای پوستی نقش دارد.
وی در ادامه، در خصوص تدابیر طب ایرانی برای تعدیل سیستم ایمنی، بهبود هضم و تنظیم حرارت بدن توضیح داد: مصرف مقدار کمی پیاز در ابتدای و رود به منطقه جدید، استفاده از سیب، نوشیدن نصف لیوان آب جوش همراه با آب لیموترش تازه و عسل پیش از صبحانه، و مصرف آویشن و نعناع خشک همراه با پنیر یا تخممرغ، از توصیههای مطرحشده در این زمینه است.
این متخصص طب ایرانی خاطرنشان کرد: برای رفع تشنگی و تنظیم حرارت بدن نیز میتوان از آلوی خیسانده، دوغ، آبدوغخیار و شربت آبلیمو و عسل یا سکنجبین همراه با بذرهای لعابدار مانند خاکشیر و تخم خرفه استفاده کرد.
حسینییکتا در پایان، گزارش اقدامات و خدمات طب ایرانی به زائران اربعین در سال گذشته را ارائه کرد. وی ضمن اشاره به اثربخشی این برنامهها در مدیریت سلامت زائران، تأکید کرد که استقبال گسترده از این خدمات، مسیر را برای ارتقای کیفی فعالیتهای امسال هموار کرده است.