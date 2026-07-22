اداره دامپزشکی و شبکه بهداشت و درمان دیواندره با برپایی اردوی جهادی به ارائه خدمات رایگان به روستانشینان بخش سارال دیواندره پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، اردوی جهادی دامپزشکی به همراه شبکه بهداشت و درمان برای مقابله با بیماری‌های مشترک دام و انسان در روستای کوسه ومر از توابع بخش سارال دیواندره برگزارشد.

رستمی رئیس دامپزشکی شهرستان دیواندره گفت: در این اردو واکسیناسیون رایگان دام، سمپاشی طویله و همچنین آموزش رایگان توسط کارشناسان بهداشت برای مردم روستا در مورد بیماری تب مالت وسیاه‌زخم انجام شد.