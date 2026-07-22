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رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران، از اجرای «سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتیمبنا» به عنوان تحولی بنیادین در نظام آماری کشور در دولت چهاردهم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین سپهری در نشست هماندیشی معاونان آمار و اطلاعات مکانی سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانهای سراسر کشور که به میزبانی این سازمان برگزار شد با اشاره به اهمیت این رویداد ملی گفت: افزایش دقت و کیفیت دادهها، ارتقای بهرهوری و کاهش چشمگیر هزینهها از جمله مزایای اصلی این رویداد و گذار از روشهای قدیمی به سبک جدید سرشماری است.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای این طرح در پایتخت تصریح کرد: استان تهران با دارا بودن حدود ۲۰ درصد از جمعیت کشور و تراکم جمعیتی بالغ بر هزارو ۲۶ نفر در هر کیلومتر مربع، نیازمند حساسیت و دقت مضاعفی در جمعآوری دادههاست؛ لذا اجرای سرشماری ثبتیمبنا در تهران، علاوه بر ضرورت، میتواند الگویی موفق برای سایر استانهای کشور باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران درباره روند اجرایی این طرح خاطرنشان کرد: مراحل مقدماتی این سرشماری در استان تهران با جدیت در حال انجام است و فرآیند اجرایی آن آغاز شده است. ما در این مسیر از تمام ظرفیتهای موجود، از جمله همکاری دستگاههای اجرایی، شهرداری تهران و همچنین همراهی اصحاب رسانه جهت فرهنگسازی و جلب مشارکت عمومی بهره خواهیم برد.
سپهری افزود: مشارکت مردم در این طرح اهمیت ویژهای دار و از شهروندان درخواست داریم به آمارگیرانی که به در منازل مراجعه میکنند، اعتماد کامل داشته باشند و پاسخهای دقیق و صحیح ارائه دهند. اطلاعات دقیق جمعآوری شده، زیربنای اصلی نظام برنامهریزی استان و عاملی مؤثر در جهت رفع مشکلات و توسعه متوازن استان تهران و کشور خواهد بود.
سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبان ماه اجرا میشود
در ادامه، رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به برگزاری جلسات استانی و بین بخشی، افزود: گامهای اساسی برای اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبان ماه برداشته شده است.
غلامرضا گودرزی از برگزاری جلسات ستاد سرشماری سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: چندین جلسه ستاد سرشماری استانها برگزار شده است. امروز هم با هماهنگی استانها و دستگاههای دخیل در سرشماری ثبتی مبنا به بررسی درصد خطاها و مشکلات احتمالی در سرشماری پرداخته شد.
وی افزود: این سرشماری که آبان سال ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد برای اولین بار روشی متفاوت با سالهای گذشته را تجربه خواهد کرد. به نحوی که مراجعه حضوری ماموران آمار کشور به صورت نمونهای انجام خواهد شد.
گودرزی بیان کرد: آزمایشهای اولیه سرشماری ثبتی مبنا در سال گذشته انجام شده و مرحله بعدی این آزمایش، بین دستگاهی و بینبخشی خواهد بود.
رئیس مرکز آمار ایران گفت: به علت گستردگی این روش آمارگیری، فرآیندها بارها مورد سنجش قرار گرفته است و دستگاههای متولی نیز در حالت آمادگی کامل برای برگزاری آن هستند.
این مقام مسئول در پایان با توصیه به دستگاهها و عموم مردم اعلام کرد: مردم در ارائه اطلاعات به ماموران آمار حداکثر دقت را داشته باشند، زیرا که ثبت این اطلاعات و ذخیره داده ها، در بسیاری از تصمیم گیریهای کلان کشوری تاثیر بسزایی خواهد داشت.