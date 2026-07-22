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رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور در یادواره شهدای عرصه سوادآموزی خراسان جنوبی گفت: سواد امروز تنها خواندن و نوشتن نیست، بلکه توانایی تشخیص حق از باطل، فهم نقشههای دشمن، تحلیل اخبار و روایتها و تربیت نسلی آگاه، مؤمن و مسئولیتپذیر را در بر میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور در یادواره شهدای عرصه سوادآموزی استان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای مدرسه طیبه میناب، گفت: حضور در کنار خانوادههای این شهدا و دانشآموزان نجاتیافته از این حادثه، عمق جنایت دشمن را آشکار میکند و این اندوه باید به حماسه، ایستادگی و حضور آگاهانه مردم در صحنه تبدیل شود.
سعیدی با بیان اینکه برگزاری یادوارههای شهدا برای زنده نگه داشتن راه و آرمانهای آنان است، افزود: شهدا نیازی به این مراسمها ندارند، بلکه این ما هستیم که باید مسیر انقلاب، امام و شهدا را گم نکنیم و بر عهد خود با آنان استوار بمانیم.
وی با اشاره به فرمایش رهبر شهید انقلاب مبنی بر اینکه «شهدا مظهر قدرت ملت ایران هستند»، گفت: خون پاک شهدا موجب بیداری جامعه، استحکام ایمان مردم و تقویت اراده ملت ایران شده و عزت و اقتدار کشور را به نمایش گذاشته است.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور با تأکید بر اینکه شهدا بزرگترین معلمان تاریخ هستند، گفت: شهدا به ما آموختند که زندگی بدون عزت، مرگی تدریجی است و مقاومت هوشمندانه، مسیر عزت و سربلندی ملت ایران خواهد بود.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور با تبیین مفهوم سواد در عصر حاضر افزود: سواد امروز یعنی قدرت فهم نقشههای دشمن، تشخیص حق از باطل، توانایی تولید و نوآوری، شناخت اخبار جعلی و مصونیت در برابر جنگ رسانهای و شناختی دشمن است.
سعیدی گفت: دشمن تلاش میکند با فشار اقتصادی، عملیات رسانهای و هجمه فرهنگی، جامعه ایران را دچار یأس و بیهویتی کند، اما پاسخ جمهوری اسلامی، تربیت نسلی آگاه، مؤمن، امیدوار و مسئولیتپذیر است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی، هم با اشاره به برگزاری بیش از هزار و ۲۰۰ یادواره مدرسهای، یادوارههای شهرستانی و اجلاسیه شهدای معلم و دانشآموز در استان گفت: این برنامهها مقدمه و استمرار کنگره ملی دو هزار و ۴۰۰ شهید والامقام خراسان جنوبی است که هفتم مهرماه برگزار خواهد شد.
مرتضوی نهضت سوادآموزی را از ماندگارترین یادگارهای حضرت امام خمینی (ره) برشمرد و افزود: این نهاد با هدف ریشهکنی بیسوادی و گسترش عدالت آموزشی شکل گرفت و امروز نیز یکی از ارکان مهم توسعه انسانی در کشور به شمار میرود.
وی با بیان اینکه توسعه، پیشرفت، اقتصاد دانشبنیان و تحقق تمدن نوین اسلامی بر پایه دانایی و آگاهی استوار است، گفت: امروزه مفهوم سواد تنها به خواندن و نوشتن محدود نمیشود، بلکه توانایی اندیشیدن، انتخاب آگاهانه، مسئولیتپذیری، ایجاد تغییر در خود و دیگران و مشارکت مؤثر در ساخت آینده جامعه را نیز دربرمیگیرد.
وی با اشاره به جایگاه خراسان جنوبی در حوزه سوادآموزی افزود: میانگین باسوادی استان اکنون به بیش از ۹۸.۵ درصد رسیده و خراسان جنوبی در زمره استانهای باسواد کشور قرار دارد؛ این دستاورد ارزشمند حاصل مجاهدت شهدای عرصه تعلیم و تربیت، معلمان، آموزشدهندگان، همراهی مردم، حمایت مسئولان و تلاش مستمر دستاندرکاران حوزه سوادآموزی است.
در پایان این مراسم نیز از خانواده سه شهید عرصه سوادآموزی و شهدای جنگ رمضان و ۱۲ روزه تجلیل شد.