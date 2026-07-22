ماهان محبی از کیش در لیگ شنا، گرامیداشت شهدای ورزشکار جنگ رمضان به میزبانی تهران سه رتبه اول و یک رتبه پنجم کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ماهان محبی، شناگر رده سنی ۱۱ تا ۱۲ سال از کیش در لیگ شنای گرامیداشت شهدای ورزشکار جنگ رمضان در ماده ۵۰ متر آزاد، ۵۰ متر و ۱۰۰ متر کرال پشت رتبه اول و در ماده ۲۰۰ متر آزاد نیز رتبه پنجم را کسب کرد.

بیش از ۲۰۰ شناگر در قالب ۱۸ تیم در ۳۴ ماده انفرادی و ۶ ماده تیمی در دو رده سنی ۱۳ تا ۱۴ سال و ۱۵ تا ۱۷ سال، به میزبانی استخر دانشگاه صنعتی شریف با یکدیگر رقابت کردند.