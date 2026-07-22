به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کوهرنگ گفت: گردشگران، مسافران و شهروندان از ورود به بخش‌های داخلی و پرخطر غار یخی چما در نزدیکی روستای شیخ‌علیخان از توابع این شهرستان خودداری کنند.

جهانبخش امامیگ فت: حضور در غار یخی چما همزمان با فصل گرم سال با خطرات احتمالی همراه است.

وی افزود: در این شرایط و با توجه به افزایش شدید دمای هوا، کاهش نزولات آسمانی در سنوات گذشته و ضعیف شدن لایه‌ها و جداره غار یخی چما، احتمال ریزش توده‌های برفی، سقوط سنگ و قطعات یخ از ارتفاع، لغزندگی مسیر‌های دسترسی و بروز حوادث ناگوار برای گردشگران وجود دارد.

امامی تصریح کرد: به‌همین منظور و با توجه به مخاطرات موجود، از تمامی مسافران و گردشگران تقاضا می‌شود از ورود به بخش‌های داخلی و پرخطر غار یخی چما در شهرستان کوهرنگ خودداری کنند و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.