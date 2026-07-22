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گردشگران در کوهرنگ از ورود به بخشهای داخلی غار یخی چما خودداری کنند.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کوهرنگ گفت: گردشگران، مسافران و شهروندان از ورود به بخشهای داخلی و پرخطر غار یخی چما در نزدیکی روستای شیخعلیخان از توابع این شهرستان خودداری کنند.
جهانبخش امامیگ فت: حضور در غار یخی چما همزمان با فصل گرم سال با خطرات احتمالی همراه است.
وی افزود: در این شرایط و با توجه به افزایش شدید دمای هوا، کاهش نزولات آسمانی در سنوات گذشته و ضعیف شدن لایهها و جداره غار یخی چما، احتمال ریزش تودههای برفی، سقوط سنگ و قطعات یخ از ارتفاع، لغزندگی مسیرهای دسترسی و بروز حوادث ناگوار برای گردشگران وجود دارد.
امامی تصریح کرد: بههمین منظور و با توجه به مخاطرات موجود، از تمامی مسافران و گردشگران تقاضا میشود از ورود به بخشهای داخلی و پرخطر غار یخی چما در شهرستان کوهرنگ خودداری کنند و توصیههای ایمنی را جدی بگیرند.