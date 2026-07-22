رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت از ابلاغ آیین‌نامه حکمرانی برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع خبر داد و گفت: در نهمین نشست وبیناری با حضور ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی مجری فاز نخست و پنج دانشگاه پیشرو، روند نهایی‌سازی قراردادها، تشریح ساختار حکمرانی و تبیین اختیارات ستاد‌های ملی و استانی این برنامه بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بابک فرخی، رئیس مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، در نهمین جلسه وبیناری با حضور دانشگاه‌های علوم پزشکی مجری فاز نخست برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، با اشاره به حضور ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی در فاز نخست اجرای برنامه به همراه پنج دانشگاه پیشرو، اظهار کرد: این دانشگاه‌ها وارد مرحله اجرایی برنامه شده‌اند و اقدامات مناسبی را برای استقرار برنامه انجام داده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل فرآیند‌های اجرایی افزود: در این مرحله باید قرارداد‌های مرتبط با اجرای برنامه نهایی شده باشد و در این نشست، گزارشی از روند انعقاد قرارداد‌ها در سطوح مختلف ارائه خواهد شد.

ابلاغ آیین‌نامه حکمرانی برنامه ملی پزشکی خانواده

فرخی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه حکمرانی برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، گفت: در این جلسه، مفاد این آیین‌نامه و ارکان حکمرانی برنامه شامل ستاد ملی، دبیرخانه ستاد و وظایف هر یک به‌طور کامل تشریح می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین اختیارات و مسئولیت‌هایی که بر اساس این آیین‌نامه به ستاد ملی و دبیرخانه آن، به‌ویژه در وزارت بهداشت و معاونت بهداشت، واگذار شده است، برای دانشگاه‌های علوم پزشکی تبیین خواهد شد.

تشریح وظایف ستاد‌های استانی

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت تصریح کرد: در این نشست، ساختار متناظر در سطح استان‌ها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد و وظایف و اختیارات ستاد‌های استانی و دبیرخانه‌های آنها برای اجرای هماهنگ برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع تشریح خواهد شد.

فرخی از همراهی و همکاری دست‌اندرکاران اجرای برنامه، به‌ویژه مسئولان و کارشناسان مرتبط، قدردانی کرد و بر تداوم همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی برای اجرای موفق این برنامه ملی تأکید کرد.