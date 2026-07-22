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دادستان مرکز استان خوزستان با انتقاد از قطعیهای مکرر برق و بینظمی در زمانبندی خاموشیها، خواستار اقدام فوری دستگاههای مسئول برای کاهش نارضایتی مردم و حمایت از بخش تولید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در جلسه بررسی علل قطعی برق و چالشهای آن در استان با اشاره به شرایط حساس موجود اظهار داشت: قطعیهای مکرر برق در مناطق مختلف استان بهویژه در اهواز، موجب نارضایتی و نگرانی مردم شده است.
وی افزود: آنچه در میدان مشاهده میشود، نشان میدهد که علاوه بر اصل قطعی برق، نوسانات و بینظمی در زمانبندی خاموشیها نیز بر حجم نارضایتیها افزوده و این موضوع به یک چالش تبدیل شده است.
دادستان مرکز استان خوزستان با تأکید بر ضرورت اقدام فوری دستگاههای متولی خاطر نشان کرد: لازم است دستگاههای مسئول با دقت، سرعت و برنامهریزی منسجم، برای مدیریت شرایط و کاهش مشکلات مردم اقدام کنند.
خلفیان با اشاره به شرایط خاص اقلیمی خوزستان تصریح کرد: با توجه به شدت گرما در استان، انتظار میرود در برنامهریزیهای مربوط به توزیع و مدیریت برق، وضعیت ویژه خوزستان و لزوم مراعات حال مردم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
دادستان مرکز استان خوزستان با تأکید بر لزوم توجه به بخش تولید افزود: در کنار مسائل عمومی، وضعیت صنایع و واحدهای تولیدی نیز باید با جدیت مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که فعالان این حوزه از شرایط موجود نگران هستند و استمرار خاموشیها میتواند به روند تولید و اشتغال آسیب وارد کند.
خلفیان ادامه داد: یکی از محورهای مهم این جلسه، بررسی میزان تولید و مصرف برق در استان و مشخص شدن این موضوع است که آیا ظرفیت تولید برق خوزستان پاسخگوی نیاز مصرفی استان هست یا خیر؛ چرا که این مسئله در تصمیمگیریها و مطالبهگریهای بعدی نقش تعیینکننده دارد.
وی با اشاره به راهکارهای کاهش ناترازی برق گفت: تکمیل نیروگاههای تولید برق، از جمله نیروگاههای خورشیدی، میتواند در کاهش ناترازی برق اثرگذار باشد و باید در این زمینه پیگیریهای لازم انجام شود.
دادستان مرکز استان خوزستان بر ضرورت فرهنگسازی در مصرف انرژی تأکید کرد و اظهار داشت: استفاده از ظرفیت رسانهها برای اصلاح الگوی مصرف انرژی در جامعه مؤثر است و این موضوع باید گسترش پیدا کند.
خلفیان در ادامه با اشاره به نقش برخی فعالیتهای غیرمجاز در ناترازی برق گفت: ماینرها و استخراج غیرمجاز رمز ارز یکی از عوامل ایجاد ناترازی برق است که باید با جدیت پیگیری و در زمینه کشف و برخورد با آنها اهتمام جدی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه پیگیری و نظارت بر حقوق عامه از وظایف مهم دادستانی است، افزود: دادستانی در موضوعات مرتبط با حقوق عمومی مردم، همواره نقش مطالبهگرانه خود را دنبال میکند.
در این نشست، حاضران به بیان دیدگاهها، گزارشها و پیشنهادهای خود درباره علل قطعی برق، نحوه مدیریت خاموشیها و راهکارهای کاهش پیامدهای آن در بخشهای مختلف استان پرداختند.