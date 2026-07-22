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معصومه سادات اسدیان، شاعر، برای کودکان مدرسه میناب که در جنایت آمریکایی - صهیونسیتی شهید و جاوید اثر شدند، شعری سروده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معصومه سادات اسدیان، شاعر، برای کودکان مدرسه میناب که در جنایت آمریکایی - صهیونسیتی شهید و جاوید اثر شدند، شعری سروده است.
جمع کردیم از دل آوار
بال پروانههای زیبا را
دفن کردیم در مسیر بهار
بذرهای امید فردا را
صبح با ذوق، صبح با خنده
مدرسه غرق شوق دخترها
باید اما به خانه برگردند
کولهها روی دوش مادرها
آسمان سربه زیر و پرچم سرخ
در غباری غلیظ میرقصید
خون دهها ستارهی زخمی
از زمین خوشهخوشه میرویید
شوق آواز صد پرندهی شاد
مانده بر شاخههای خشکیده
رنگ لبخند قرمز گلها
روی میز کلاس پاشیده
تخته دارد سیاه میبیند
روزهای سپید مدرسه را
با قلم موی خون نوشته کسی
قصههای جدید مدرسه را
آخرین عکس و هایوهوی کلاس
خندهها خطّ مشکی غم بود
مادرانی که قصه میگویند
با همان لهجههای دردآلود
خاک بر سر شدم که میبینم
میشود خاک آرزوهایت
چند سنجاقک پر از احساس
مرده در لابهلای موهایت
مشقهای شب تو را خط زد
جنگ، این میهمان ناخوانده
کفش و پیراهن شب عیدت
روی دست عروسکت مانده
باز برخیز و توی خانه بپاش!
خندههای خوش بهاری را
کوک کن روی ساعت دل من
نبض یک عمر بیقراری را
صبح پهن است روی شانهی شهر
سایهی شوم غصّه روی زمین
بغض کوچ پرندهها جاریست
کوچهها خسته ،کوچهها غمگین
غنچه پر، خنده پر، پرستو پر
آسمان در مدار بیتابی
روی بال فرشتهها خوابند
قاصدکهای سرخ مینابی