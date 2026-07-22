مستند تلویزیونی «اوجامان اولکمیز» با محوریت جنگ تحمیلی سوم، خونخواهی رهبر شهید و دفاع از رزمندگان اسلام، به معرفی مردم ولایتمدار روستای بالانج از توابع شهرستان ارومیه می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مستند تلویزیونی «اوجامان اولکمیز» در تازه‌ترین قسمت خود، با محوریت جنگ رمضان، خونخواهی رهبر شهید و دفاع از رزمندگان اسلام، به معرفی مردم ولایتمدار روستای بالانج از توابع شهرستان ارومیه می‌پردازد.

مستند تلویزیونی «اوجامان اولکمیز» در ادامه پرداختن به ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و ارزشی روستا‌های استان، این بار روستای بالانج از توابع شهرستان ارومیه را به تصویر می‌کشد.

این قسمت از برنامه با محوریت جنگ رمضان، خونخواهی رهبر شهید و دفاع از رزمندگان اسلام، جلوه‌هایی از روحیه ولایت‌مداری، ایثار و همراهی مردم این روستا با آرمان‌های انقلاب اسلامی را روایت می‌کند.

روستای بالانج با قدمتی بیش از ۴۰۰ سال، از جمله روستا‌های با پیشینه و سرسبز منطقه به شمار می‌رود که بخش عمده‌ای از میوه مورد نیاز ارومیه در باغات پربار آن تأمین می‌شود. این ویژگی‌ها در کنار پیشینه فرهنگی و اجتماعی مردم منطقه، بالانج را به یکی از روستا‌های شاخص استان تبدیل کرده است.

برنامه «اوجامان اولکمیز» به تهیه‌کنندگی علی مولا پرست و اجرای داریوش دربندی، چهارشنبه، ۳۱ تیر ساعت ۱۹:۲۰ به مدت ۳۵ دقیقه از صداوسیمای آذربایجان غربی پخش می‌شود.