کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌ شرقی گفت: با توجه به گذر امواج کم دامنه تراز میانی جو تا اواخر روز جمعه، رگبار باران و غرش آذرخش در نواحی شرقی و شمالی استان دور از انتظار نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، نوروز اصغرزاده افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، این شرایط جوی موجب افزایش ابر و وزش باد متوسط تا به نسبت شدید در این مناطق به ویژه شهر‌های اهر، هریس، بستان آباد و سراب می‌شود.

وی با بیان اینکه پدیده غالب امروز در استان وزش باد است اظهار کرد: گذر این امواج در مناطق جنوبی استان موجب ابرناکی و وزش باد می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌ شرقی ادامه داد: از نظر دمایی تغییرات قابل توجهی تا پایان هفته در استان روی نمی‌دهد ولی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده دمای هوای استان روند صعودی به خود می‌گیرد و این دما در تبریز تا ۴۱ درجه سانتیگراد می‌رسد.

اصغرزاده خاطرنشان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته سراب و ورزقان با حداقل دمای ۱۰ درجه سانتیگراد خنک‌ترین و جلفا با حداکثر دمای ۳۶ درجه گرمترین شهر‌های استان بودند.

وی یادآور شد: دمای هوای تبریز در این بازه زمانی در خنک‌ترین زمان به ۲۱ درجه و در گرمترین زمان به ۳۳ درجه سانتیگراد رسید.