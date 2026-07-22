رئیس مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات بر توسعه بهره‌گیری از ابزار‌های هوش مصنوعی، تولید گزارش‌های تحلیلی و داشبورد‌های مدیریتی برای ارتقای کیفیت خدمات، و افزایش بهره‌وری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمود حبیبی در نشست صمیمی با کارکنان این مرکز ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی و متعهدانه همکاران این حوزه در سراسر کشور، به ویژه در شرایط خاص و حساس اخیر، نقش آنان را در پایداری خدمات، پشتیبانی سامانه‌ها و پاسخگویی مستمر به جامعه بزرگ فرهنگیان و دانش‌آموزان ارزشمند و اثرگذار دانست.

وی در این جلسه که به مناسبت گرامیداشت روز ملی فناوری اطلاعات برگزار شد، با اشاره به زیرساخت‌های گسترده فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش، این ظرفیت‌ها را در سطح کشور مثال‌زدنی توصیف کرد و بر توسعه بهره‌گیری از ابزار‌های هوش مصنوعی، تولید گزارش‌های تحلیلی و داشبورد‌های مدیریتی برای ارتقای کیفیت خدمات، و افزایش بهره‌وری تأکید کرد.

رئیس مرکز توسعه آموزش مجازی، فناوری و امنیت اطلاعات همچنین از برنامه‌های آتی این مرکز برای بهبود خدمات هوشمند و توسعه ابزار‌های تحلیلی در راستای ارتقای نظام تصمیم‌سازی و خدمت‌رسانی مؤثرتر به جامعه هدف خبر داد.