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کتاب «فرزند بیشتر، آینده بهتر» با نگاهی علمی و دینی، ضرورت فرزندآوری را تبیین می کند منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتاب «فرزند بیشتر، آینده بهتر» تألیف حجتالاسلام مجید فرجزاده فسایی، با هدف تبیین ضرورت فرزندآوری و بررسی چالشهای جمعیتی ایران معاصر منتشر شد.
این اثر که با مقدمه آیتالله احمد بهشتی، عضو مجلس خبرگان رهبری است، تلاش دارد با نگاهی علمی و دینی، گرههای ذهنی خانوادهها در موضوع افزایش جمعیت را باز کند.
آیتالله بهشتی در مقدمه این کتاب، با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب، نیروی جوان و مستعد را ثروتی عظیم برای کشور دانسته و بر این نکته تأکید کردهاند که شعار استعماری «فرزند کمتر، آسایش بیشتر» ترفندی برای تضعیف کشورهای اسلامی است.
وی در بخشی از این مقدمه آوردهاست: «نیروی انسانی متخصص و متعهد، زیربنای قدرت اقتصادی و علمی هر ملتی است.»
این کتاب در ۱۱ فصل تدوین شده و موضوعاتی همچون:
آثار و فواید فرزندآوری در آیات و روایات
پاسخ به دغدغههای اقتصادی و معیشتی
آسیبشناسی تکفرزندی و پیامدهای روانشناختی آن
بررسی موانع فرهنگی مانند رفاهطلبی
و راهکارهای پیشگیری از سقط جنین را به تفصیل مورد بحث قرار داده است.
گفتوگو با خانوادههای دارای فرزندان زیاد
از ویژگیهای متمایز این اثر، اختصاص بخشی به گفتوگو با خانوادههای موفق و دارای فرزندان زیاد و همچنین پاسخ به شبهات رایج در فضای مجازی است که آن را به منبعی کاربردی برای خانوادههای جوان و فعالان حوزه جمعیت تبدیل کرده است.
علاقهمندان برای تهیه این کتاب خواندنی به درگاه موسسه نشر حوزههای علمیه https://nashrehowzeh.ir/p/d/۲۲۶۰ مراجعه کنند.