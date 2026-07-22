به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، کارشناسان جهاد کشاورزی آباده گفت: کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی با هدف افزایش تولید محصولات در شرایط کم بارشی، آخرین یافته‌های تحقیقاتی خود را در سایت‌های الگویی دهستان خسروشیرین مورد بررسی قرار دادند.

یزدان پناه افزود: بیش از ۱۵ هزار هکتار از زمین‌های دهستان خسروشیرین این شهرستان به کشت گندم دیم اختصاص یافته که عملکرد آن به نزولات آسمانی وابسته است.

وی بیان کرد: محققان در سایت‌های الگویی با محلول پاشی و اضافه کردن برخی کود‌ها سعی کرده‌اند از کاهش تولید محصول در شرایط کم بارشی جلوگیری کنند.

همچنین همتی کارشناس تحقیقات کشاورزی گفت: استفاده از نیتروژن و پتاسیم در این سایت ها، از آخرین یافته‌های تحقیقاتی در خصوص گندم دیم است که محققان در حال بررسی آن هستند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.