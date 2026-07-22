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آخرین وضعیت توسعه زیرساختها، روند اجرای طرحهای ارتباطی و چالشهای مخابراتی کردستان، در نشستی با حضور نمایندگان این استان و معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آخرین وضعیت توسعه زیرساختهای ارتباطی استان کردستان، روند اجرای پروژههای ارتباطی و مهمترین چالشهای این حوزه، در نشستی با حضور نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیران این وزارتخانه و شرکتهای تابعه بررسی شد.
در نشستی با حضور محمد حاتمیزاده، معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محسن بیگلری، نماینده مردم سقز و بانه، محسن فتحی، نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره، محمدرسول شیخیزاده، نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران وزارتخانه و شرکتهای تابعه برگزار شد.
در این نشست، آخرین وضعیت ارتباطی استان کردستان، روند اجرای پروژههای توسعهای و مهمترین مسائل و چالشهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای تسریع در اجرای طرحهای اولویتدار به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
تأکید بر توسعه فیبر نوری و اتصال روستاها
نمایندگان مردم استان کردستان در مجلس ضمن قدردانی از اقدامات انجامشده در زمینه توسعه، نگهداری و ارتقای شبکههای ارتباطی، بر ضرورت تداوم این اقدامات و رفع مشکلات باقیمانده تأکید کردند.
در این نشست، توسعه پوشش شبکه فیبر نوری، اجرای تعهدات مرتبط با این پروژه و همچنین اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات بر اساس برنامه زمانبندیشده، از مهمترین مطالبات مطرحشده از سوی نمایندگان استان بود.
تدوین برنامه اجرایی برای رفع مسائل
در ادامه این نشست، مقرر شد دستگاهها و مسئولان ذیربط، برنامه اجرایی و زمانبندی مشخصی برای رفع مسائل و مشکلات مطرحشده تدوین و ارائه کنند تا روند اجرای پروژههای ارتباطی استان با هماهنگی، پیگیری و نظارت مستمر دنبال شود.
در پایان نیز بر استمرار تعامل و همکاری میان واحدهای مختلف وزارت ارتباطات، مدیران استانی و نمایندگان مردم استان کردستان در مجلس شورای اسلامی با هدف ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی، تسریع در اجرای پروژههای زیرساختی و توسعه متوازن ارتباطات در این استان تأکید شد.