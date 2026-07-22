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مدیرکل مؤسسات و صنوف فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ثبتنام ۴۲۵ مربی و تشکیل ۲۷۲ باشگاه کتابخوانی در ششمین دوره جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان تا ۲۸ تیرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ علیرضا نوریزاده با اشاره به آغاز ششمین دوره جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان، اظهار کرد: معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دبیرخانه ترویج رویدادهای کتابخوانی، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها و جمعی از دستگاههای دولتی و غیردولتی، ششمین دوره این رویداد ملی را با شعار «آیندهات را با کتاب بساز» برگزار میکند.
وی افزود: جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان یکی از مهمترین برنامههای ترویجی حوزه کتاب است که با مشارکت نهادهایی همچون سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، نهاد کتابخانههای عمومی کشور، ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور، معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان در شهرها و روستاهای سراسر کشور برگزار میشود.
مدیرکل مؤسسات و صنوف فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه هدف اصلی این رویداد، ترویج کتابخوانی در میان نسل کودک و نوجوان است، گفت: افزایش سرانه مطالعه، تقویت فرهنگ گفتوگو، ارتقای قدرت تحلیل و تفکر انتقادی، افزایش اعتمادبهنفس کودکان و نوجوانان از طریق مشارکت در فعالیتهای گروهی، ترویج مطالعه همراه با درک مطلب، تشویق دانشآموزان به مراجعه به کتابفروشیها، گسترش روحیه همکاری، کمک به پیشرفت تحصیلی، تقویت کتابخانههای کوچک محلی و ایجاد ارتباط میان اهل قلم و مخاطبان کودک و نوجوان از مهمترین اهداف این جشنواره به شمار میرود.
وی درباره استقبال از این دوره اظهار کرد: تا ۲۸ تیرماه، ۴۲۵ مربی برای حضور در این رویداد ثبتنام کردهاند و ۲۷۲ باشگاه کتابخوانی نیز در سامانه ثبت شده که نشاندهنده استقبال مناسب فعالان حوزه کتاب و ترویج کتابخوانی از این برنامه است.
نوریزاده، درباره نحوه فعالیت باشگاهها گفت: باشگاههای کتابخوانی از حداقل پنج و حداکثر ۱۲ کودک و نوجوان تشکیل میشوند و فعالیت خود را زیر نظر یک مربی بزرگسال آغاز میکنند. هدف از تشکیل این باشگاهها، خواندن گروهی کتاب و گفتوگو درباره موضوعات مشترک برای تقویت مهارتهای ارتباطی، فکری و اجتماعی اعضاست.
وی افزود: باشگاهها در چهار گروه سنی شامل ۷ تا ۹ سال، ۱۰ تا ۱۲ سال، ۱۳ تا ۱۵ سال و ۱۶ تا ۱۸ سال سازماندهی میشوند تا برنامهها متناسب با ویژگیهای هر گروه سنی اجرا شود.
مدیرکل مؤسسات و صنوف فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به برنامههای آموزشی این دوره تصریح کرد: کارگاههای آموزشی بهصورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد و موضوعاتی از جمله شیوههای مربیگری، روشهای ترویج کتابخوانی، مستندسازی فعالیتها در فضای مجازی و نحوه راهاندازی باشگاههای کتابخوانی در این کارگاهها آموزش داده میشود.
وی ادامه داد: فایل ضبط شده تمامی کارگاههای آموزشی نیز بهصورت رایگان در اختیار مربیان قرار خواهد گرفت تا امکان بهرهمندی همه شرکتکنندگان از محتوای آموزشی فراهم شود.
نوریزاده همچنین گفت: معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فهرست کتابهای منتخب سه گروه سنی را تهیه و خریداری میکند و این کتابها بهصورت رایگان از طریق پست برای مربیانی که باشگاه آنها به تأیید ستاد اجرایی رسیده باشد، ارسال خواهد شد.