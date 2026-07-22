به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، بابک ربیعی گفت : بررسی‌های میدانی و تجربیات عملیاتی نیروهای امداد و نجات نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از حوادث غرق‌شدگی در نتیجه ورود افراد به رودخانه‌ها، کانال‌های انتقال آب، آبگیرها و سایر پهنه‌های آبی فاقد شرایط ایمن و نظارت تخصصی رخ می‌دهد؛ حوادثی که متأسفانه در بسیاری از موارد با وجود حضور نیروهای امدادی، به دلیل شرایط پیچیده محیطی، با خسارات جبران‌ناپذیر جانی همراه می‌شود.

وی با اشاره به ویژگی‌های هیدرولوژیکی رودخانه کارون افزود: رودخانه کارون، علی‌رغم برخورداری از چشم‌انداز طبیعی و جذابیت‌های بصری، به دلیل تغییرات ناگهانی عمق، وجود جریان‌های عرضی و زیرسطحی، اختلاف سرعت جریان آب، رسوبات ناپایدار و لغزندگی بستر، یکی از محیط‌های پرخطر برای شنا محسوب می‌شود و هرگونه ورود به این رودخانه خارج از محدوده‌های ایمن، می‌تواند جان افراد را در معرض مخاطرات جدی قرار دهد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز بیان کرد : یکی از باورهای نادرست، اطمینان به ظاهر آرام سطح آب است؛ در حالی که بسیاری از جریان‌های خطرناک در لایه‌های زیرین رودخانه شکل می‌گیرند و حتی شناگران باتجربه نیز ممکن است در مواجهه با این شرایط، توان کنترل وضعیت را از دست بدهند. از این‌رو، هرگونه شنا در رودخانه کارون، کانال‌های انتقال آب، سدها، آبگیرها و سایر مناطق فاقد نظارت ایمنی، اقدامی پرخطر و غیرقابل توصیه است.

ربیعی خاطر نشان کرد : شهروندان از شنا در رودخانه کارون، کانال‌های انتقال آب، آبگیرها، سدها و سایر پهنه‌های آبی فاقد استانداردهای ایمنی و نظارت ناجیان غریق به طور جدی خودداری کنند و صرفا در اسنخرها و مراکز مجاز و استاندارد شنا نمایند.همچنین از شیرجه زدن در آب‌هایی که عمق، وضعیت بستر و شرایط جریان آن مشخص نیست، اکیداً پرهیز و هرگز به صورت انفرادی وارد آب نشوید و از شنا در ساعات تاریکی یا هنگام خستگی مفرط خودداری کنید.

وی ادامه داد : در صورت مشاهده فرد در معرض غرق‌شدگی، از ورود هیجانی و بدون تجهیزات به داخل آب خودداری کرده و ضمن حفظ آرامش، مراتب را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق سامانه ۱۲۵ و سایر دستگاه‌های امدادی اطلاع دهید.