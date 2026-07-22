به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،مدیر کل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: ۶۰۰ دانش‌آموز دختر و پسراستان پس از موفقیت در مرحله شهرستانی، به مرحله استانی دوازدهمین جشنواره ملی نوجوان خوارزمی در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ راه یافتند.

علی متقیان گفت: در مرحله شهرستانی این جشنواره ۱۷ هزار دانش‌آموز خراسان‌شمالی مشارکت کردند که پس از داوری آثار، ۶۰۰ نفر جواز حضور در مرحله استانی را کسب کردند.

وی افزود: دوازدهمین جشنواره ملی نوجوان خوارزمی از اسفندماه سال گذشته در ۱۳ محور آغاز شد و دانش‌آموزان در بخش‌های مختلف علمی، پژوهشی و مهارتی به رقابت پرداختند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان‌شمالی گفت: مرحله استانی این جشنواره امروز و فردا (۳۰ و ۳۱ تیرماه) با حضور ۶۰۰ دانش‌آموز برگزار می‌شود و در پایان پس از داوری، ۱۰۰ نفر به مرحله کشوری دوازدهمین جشنواره ملی نوجوان خوارزمی راه خواهند یافت.

متقیان، ارتقای دانش، مهارت و نگرش دانش‌آموزان در حوزه پژوهش، تقویت توانایی کشف و حل خلاقانه مسائل، فراهم کردن زمینه رشد استعداد‌ها و کیفیت‌بخشی به فرآیند یاددهی و یادگیری مبتنی بر پژوهش را از اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

وی اظهار کرد: جشنواره نوجوان خوارزمی رویدادی علمی است که با هدف شناسایی و حمایت از استعداد‌های دانش‌آموزی در زمینه‌های مختلف علمی و پژوهشی برگزار می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان‌شمالی ادامه داد: دانش‌آموزان در این جشنواره در بخش‌هایی همچون زبان و ادبیات فارسی، پژوهش، فعالیت‌های آزمایشگاهی، دست‌سازه‌ها و دیگر حوزه‌های علمی و پژوهشی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

متقیان خاطرنشان کرد: پس از برگزاری این جشنواره، به برگزیدگان تسهیلات حمایتی اعطا خواهد شد.

وی افزود: جشنواره نوجوان خوارزمی در ۲ مرحله استانی و کشوری برگزار می‌شود و بخش نوجوان آن از سال ۱۳۹۳ ویژه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول به این جشنواره افزوده شده است.