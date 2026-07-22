مسیر آزادراه شهید سلیمانی به آزادراه کرج قزوین رسید
استاندار البرز از افتتاح مسیر اتصال آزادراه شهید سلیمانی به آزادراه کرج ـ قزوین خبر داد و گفت: با بهرهبرداری از این بخش، بخش عمدهای از مسیر آزادراه شهید سلیمانی تکمیل شده و پیشبینی میشود با تکمیل نهایی پروژه، ترافیک آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز
، مجتبی عبداللهی روز سهشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۵ در حاشیه افتتاح بخش جدید آزادراه شهید سلیمانی، اظهار کرد: در ادامه وعدههای داده شده به مردم، امروز دو بخش مهم از پروژه آزادراه شهید سلیمانی به بهرهبرداری رسید که نقش مؤثری در روانسازی ترافیک و تسهیل تردد شهروندان خواهد داشت.
وی افزود: نخستین بخش افتتاحشده، پل «B۱۹» است که مسیر آزادراه شهید سلیمانی را از محدوده حصار به آزادراه تهران متصل میکند و از امروز بهصورت کامل در اختیار مردم قرار گرفته است.
استاندار البرز ادامه داد: دومین بخش نیز مسیر اتصال آزادراه شهید سلیمانی از محدوده خوارزمی تا ورودی آزادراه کرج ـ قزوین است که از امروز به بهرهبرداری رسید و امکان تردد مستقیم خودروها از باند شمالی آزادراه شهید سلیمانی به سمت آزادراه قزوین فراهم شده است.
عبداللهی با بیان اینکه بخش عمده باند شمالی این آزادراه اکنون به بهرهبرداری رسیده است، گفت: تنها بخش باقیمانده، پل «B۱» یا پل شهید رئیسی است که در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی آسیب دید و عملیات بازسازی آن در دستور کار قرار دارد.
وی تصریح کرد: برنامهریزی شده است تا در مردادماه، تمامی مسیر قزوین به تهران، رمپها و لوپهای دسترسی این آزادراه تکمیل و به بهرهبرداری برسد تا مردم بتوانند از تمامی ظرفیت این مسیر استفاده کنند.
استاندار البرز افزود: برای جلوگیری از ایجاد هرگونه محدودیت در تردد تا زمان تکمیل پل شهید رئیسی، مسیر پدافندی ویژهای در زیر این پل در حال احداث است که همزمان با بهرهبرداری از سایر بخشهای پروژه در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
عبداللهی با اشاره به آثار بهرهبرداری از این پروژه اظهار کرد: بر اساس مطالعات مشاور طرح، با تکمیل کامل آزادراه شهید سلیمانی، ترافیک آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت و زمان سفر شهروندان نیز به شکل محسوسی کمتر میشود.
وی ادامه داد: این پروژه علاوه بر کاهش زمان سفر، نقش مهمی در صرفهجویی مصرف سوخت خواهد داشت و برآوردها نشان میدهد هزینه اجرای آن تنها از محل کاهش مصرف سوخت، ظرف حدود دو سال جبران خواهد شد.
استاندار البرز با تأکید بر اینکه توسعه زیرساختهای حملونقل از مطالبات جدی مردم استان است، گفت: تلاش میکنیم عملیات اجرایی بخشهای باقیمانده نیز طبق برنامه زمانبندی به پایان برسد تا شهروندان کرج و همچنین مسافران استانهای همجوار از مزایای این آزادراه بهرهمند شوند.
عبداللهی ابراز امیدواری کرد با تکمیل نهایی پروژه، یکی از مهمترین گرههای ترافیکی کشور برطرف شده و شرایط مناسبتری برای تردد، کاهش آلودگی هوا، صرفهجویی در مصرف سوخت و افزایش رضایتمندی مردم فراهم شود.