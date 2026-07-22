نشست هم‌اندیشی سرمایه‌گذاران پویانمایی ایران و سازمان توسعه و تجارت با حضور امیر روشن‌بخش معاون ارتقا کسب و کار‌های بین‌المللی این سازمان و فعالان و سرمایه‌گذاران پویانمایی کشور در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در آغاز این نشست، روشن‌بخش با ارائه توضیحاتی درباره چگونگی استفاده از درآمد صادرات محصولات فرهنگی مانند پویانمایی خطاب به حاضران در این نشست گفت: فرض کنید در حال حاضر ۲۰۰ هزار دلار یا یک میلیون دلار ارز حاصل از صادرات در اختیار دارید. شما می‌توانید این ارز را در سامانه جامع تجارت به عنوان ارز متعلق به خود ثبت کنید و حتی آن را به گروه‌های دیگری واگذار کنید. در حال حاضر بسیاری از فعالان اقتصادی به دنبال دریافت ارز هستند تا از آن برای انجام واردات استفاده کنند. بنابراین، این موضوع می‌تواند هم یک ظرفیت و هم یک منبع درآمد برای شما ایجاد کند. بر این اساس این فرآیند هم برای شما درآمد ایجاد می‌کند، چرا که در نهایت هن ارز شما خریداری می‌شود، و هم موجب گردش بیشتر فعالیت‌های بازرگانی خواهد شد.

او با تاکید بر اینکه کلیه درآمد‌های حاصل از صادرات خدمات و محصولات فرهنگی معاف از مالیات است، توضیح داد: باید توجه داشته باشید که کلیه درآمد‌های حاصل از صادرات خدمات فرهنگی، معاف از مالیات است. به عنوان مثال، اگر شما میزان مشخصی درآمد ارزی داشته‌اید، به محض صدور گواهی صادرات، ما نامه‌ای برای اداره امور مالیاتی ارسال کرده و اعلام می‌کنیم که این شرکت تا سقف مشخصی دلار صادرات انجام داده، ارزش صادرات آن به این میزان بوده و این درآمد از مالیات معاف است. اداره مالیاتی نیز تا سقفی که از سوی ما اعلام می‌شود، معافیت مالیاتی را برای آن شرکت لحاظ می‌کند.

روشن‌بخش با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: صادرات خدمات در شرایط فعلی، که کریدور‌های تجاری ما با محدودیت مواجه هستند، تراکنش‌های مالی ما چندان متناسب با فضای بین‌المللی نیست و فضای سیاسی نیز بر فضای تجاری، اقتصادی و حتی اجتماعی سایه انداخته است، می‌تواند یک مدخل و ظرفیت قابل استفاده باشد.

معاون سازمان توسعه و تجارت ادامه داد: اشکال کار اینجا است که از سال ۱۴۰۳ به بعد اطلاع‌رسانی مناسبی درباره معافیت مالیاتی انجام نشده است. ما تلاش می‌کنیم با گروه‌های مرجع مختلف جلساتی برگزار کنیم و درباره مزایای این ظرفیت توضیح دهیم. یکی از نگرانی‌های همیشگی افراد این بود که اگر اعلام کنند چنین درآمدی دارند، بعداً از آنها مطالبه مالیات شود یا درباره منشأ درآمد، نحوه انتقال ارز و تبدیل آن به ریال از آنها سؤال شود. در حالی که هیچ‌یک از این نگرانی‌ها در این فرآیند وجود ندارد. همه این مراحل مبتنی بر قانون است و چارچوب قانونی مشخصی دارد.

روشن‌بخش با توضیح درباره مشوق‌های مالیاتی هم گفت: مشوق‌هایی مالیاتی هم در پایان هر سال پرداخت می‌شود. البته منابع آن محدود است، اما با هدف همراهی و حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی پرداخت می‌شود. چند مجموعه فرهنگی در سال‌های گذشته چندین بار از این مشوق‌ها استفاده کرده‌اند. به عنوان نمونه، مبالغی مانند ۷۴ هزار و ۷۰۰ دلار، حدود ۷۵ هزار دلار، ۶۸ هزار دلار، ۵۶ هزار دلار و ۳۵ هزار دلار از محل مشوق‌های صادراتی، بر اساس جداول و ضوابط موجود، به صورت کمک بلاعوض به این شرکت‌ها پرداخت شده است. مطابق قانون، ما امکان پرداخت مشوق‌ها و بخشی از بودجه‌های حمایتی برای محصولات و خدمات صادراتی را داریم که در همین سرفصل قرار می‌گیرد. در پایان هر سال نیز مبالغی به این شرکت‌ها پرداخت می‌شود.

او تاکید کرد: البته این فرآیند ضوابط و قیود مشخصی دارد، اما تلاش کرده‌ایم شرایط را تا حد امکان ساده کنیم. برای مثال، اگر شما با یک شرکت ثالث قرارداد داشته باشید و به دلیل محدودیت‌های تراکنش مالی، وجوه از طریق یک «ولت» یا مسیر‌های مشابه جابه‌جا شده باشد، معمولاً کمیته ماده ۵ این شرایط را می‌پذیرد. اعضای کمیته شرایط موجود را درک می‌کنند. نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه نیز در آن حضور دارند. در نتیجه، نگاه به این موضوع چندان سخت‌گیرانه نیست و بیشتر رویکردی تشویقی، ترویجی و حمایتی بر آن حاکم است.

وی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه در بیست‌ونهم مهرماه هر سال، در همین بخش‌ها صادرکنندگان نمونه معرفی می‌شوند؛ هم در سطح استانی و هم در سطح ملی. برای انتخاب صادرکننده نمونه نیز ضوابط و شاخص‌های مشخصی وجود دارد که اگر چند سال متوالی این شاخص‌ها تکرار شود، شرکت‌ها به عنوان «صادرکنندگان برتر» شناخته می‌شوند و در مراحل بعد، در صورت استمرار این روند، عنوان «مدال‌آور» را کسب می‌کنند. در آن مرحله نیز مشوق‌ها، تخفیف‌ها و تسهیلات ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفته می‌شود.

در ادامه این نشست ناصر جاهدنیا مدیرعامل بنیاد ملی پویانمایی هم با بیان اینکه درآمد بین‌المللی صادرات انیمیشن در سال گذشته بیش از ۲۰ میلیون دلار بوده گفت: برآورد ما از بازار خدمات و سرویس انیمیشن در سال ۱۴۰۴ این است که استودیو‌های انیمیشن ایران حدود ۲۵ میلیون دلار درآمد داشته‌اند. تاکید می‌کنم که منظورم «درآمد» است؛ زیرا در حوزه خدمات، عملاً پولی که وارد می‌شود، الزاماً به طور کامل صرف هزینه‌های تولید نمی‌شود و بخشی از آن به عنوان درآمد باقی می‌ماند. به نظر من، این ظرفیت بسیار ارزشمندی برای ایران بود، اما اتفاقاتی که در پایان سال ۱۴۰۴ و سپس در سال ۱۴۰۵ رخ داد، به‌ویژه قطعی اینترنت، باعث شد این درآمد به شدت کاهش پیدا کند. بسیاری از استودیو‌های ما یا تعطیل شده‌اند یا در آستانه تعطیلی قرار دارند، زیرا بخش مهمی از جریان نقدینگی و درآمد آنها از همین محل تأمین می‌شد.

او ادامه داد: نکاتی که شما امروز مطرح کردید، به نظرم می‌تواند کمک بسیار بزرگی به این حوزه باشد. طبق گزارشی که سازمان توسعه تجارت تهیه کرده، فکر می‌کنم کمتر از ۲۰۰ هزار دلار از این درآمد‌ها در سامانه اظهار شده و توانسته‌اند از این ظرفیت‌ها استفاده کنند؛ در حالی که برآورد ما از کل بازار حدود ۲۵ میلیون دلار است. یعنی بخش عمده فعالان این حوزه تاکنون از این امکانات استفاده نکرده‌اند. فکر می‌کنم نکته‌ای که شما مطرح کردید، می‌تواند به استودیو‌ها کمک کند تا این درآمد‌ها را وارد جریان رسمی مالی خود کنند. در نتیجه، ارزش شرکت‌ها نیز تغییر می‌کند، چون جریان نقدینگی، درآمد و سود آنها به صورت رسمی ثبت می‌شود و با توجه به معافیت مالیاتی، این موضوع می‌تواند کمک بسیار بزرگی به فعالان این صنعت باشد.

در ادامه نشست فعالان انیمیشن و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و دولتی پرسش‌های خود را از معاون سازمان توسعه و تجارت مطرح کرده و به گفت‌و‌گو درباره موضوعات مرتبط پرداختند.