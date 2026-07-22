به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در ۲۴ ساعت گذشته شاهد جوی نسبتاً آرام و پایدار همراه با تداوم گرمای هوا در سطح آذربایجان غربی بودیم.

بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با فعالیت امواج کم دامنه تراز میانی جو، از بعدازظهر امروز شاهد افزایش ابر و رگبار‌های خفیف و پراکنده باران همراه با رعدوبرق و وزش باد در برخی نقاط نیمه شمالی استان خواهیم بود و این رگبار‌های متناوب تا اواخر هفته جاری ادامه خواهد داشت.

همچنین با افزایش گرادیان خطوط فشاری در منطقه، طی اوایل هفته آینده بر سرعت وزش باد بویژه در نیمه جنوبی استان افزوده خواهد شد و در برخی ساعت نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود.

اما از نظر دمایی هم تا پایان هفته جاری با تداوم هوای گرم در سطح استان مواجه خواهیم بود و تغییرات دمایی چندان محسوسی در طی این مدت روی نخواهد داد، ضمن اینکه برای اوایل هفته آینده روند افزایش نسبی دما پیش بینی می‌شود.

در طی ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه‌های پلدشت با ۳۶.۴+ و تخت سلیمان تکاب با ۱۲.۳+ درجه سلسیوس به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شدند و دمای ایستگاه فرودگاه ارومیه نیز بین ۱۷.۱+ تا ۳۲.۰+ درجه سلسیوس گزارش شد