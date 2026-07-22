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کمیسیون ماده ۱۸ اداره کل استاندارد خراسان جنوبی به اعتراض پنج واحد تولیدی رسیدگی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی گفت: پرونده پنج واحد تولیدی استان با هدف رسیدگی به اعتراض برخی واحدهای تولیدی نسبت به نتایج آزمونهای انجامشده، مورد بررسی تخصصی قرار گرفت.
بذری افزود: پس از ارائه نظرات کارشناسی، کارشناسان ادارهکل در حوزههای مختلف صنعتی و بررسی مستندات و نتایج آزمونها، درباره پروندههای مطرحشده تصمیمگیری و تعیین تکلیف لازم انجام شد.
وی با اشاره به اهمیت رعایت حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان گفت: در مواردی که واحدهای تولیدی نسبت به نتایج آزمون اعتراض داشته باشند، مطابق ضوابط قانونی، نمونههای شاهد برای بررسی مجدد و اطمینان از صحت نتایج، به آزمایشگاههای ادارهکل استاندارد و در صورت نیاز به آزمایشگاههای همکار ارجاع میشود تا فرآیند رسیدگی با دقت، شفافیت و عدالت کامل انجام گیرد.
مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی افزود: کمیسیون ماده ۱۸ یکی از مراجع تخصصی رسیدگی به اعتراضات در حوزه استاندارد است.