متخصصان یک شرکت آمریکایی با رونمایی از یک فن خنک‌کننده فوق‌مینیاتوری، راهکار جدیدی برای دفع حرارت در عینک‌های هوشمند ارائه کرده که به دلیل ابعاد بسیار کوچک، به‌راحتی در این گجت‌های پوشیدنی جای می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از پاور الکترونیکس نیوز، یک شرکت آمریکایی از فن خنک‌کننده فوق‌العاده کوچکی رونمایی کرده است که درون عینک‌های هوشمند قرار می‌گیرد.

این فن کوچک که به طور خاص برای قرار گرفتن در دسته عینک هوشمند و همچنین درون عینک‌های واقعیت افزوده (AR) و واقعیت تعمیم‌یافته (XR) مهندسی شده است، بر روی پلتفرم «µCooling xMEMS» ساخته شده است.

فن «XMC-۱۲۰۰» تنها ۴۶ میلی‌متر مربع اندازه دارد که امکان ادغام در فضا‌های تنگ را فراهم می‌کند. این میکرو فن جدید تنها ۷۰ میلی‌وات برق مصرف می‌کند و در عین حال دما را تا ۱۰ درجه سانتیگراد با بار حرارتی یک وات کاهش می‌دهد.

این شرکت انتظار دارد که عینک‌های هوشمند و واقعیت افزوده نسل بعدی، با بهبود اتلاف گرما، عملکرد هوش مصنوعی روی دستگاه را در طراحی‌های سبک‌تر ارائه دهند. آنها معتقدند که این امر با ظهور برنامه‌های هوش مصنوعی با تقاضای بیشتر، اهمیت فزاینده‌ای پیدا خواهد کرد.

پیشرفت در میکروخنک‌سازی می‌تواند به تسریع پذیرش عینک‌های هوشمند با نمایشگر‌های شفاف و هوش مصنوعی روی دستگاه کمک کند و تجربیات غنی‌تری را فراهم کند.

این شرکت بیشتر به بلندگو‌های روی تراشه خود که مدتی در هدفون‌های توگوشی استفاده می‌شدند، شناخته می‌شود.

این شرکت در اوت ۲۰۲۴ یک فن روی تراشه یک میلی‌متری را معرفی کرد که می‌تواند خنک‌کننده فعال را درون گجت‌های بسیار نازک قرار دهد.

نمونه‌های مهندسی «XMC-۱۲۰۰» جدید در حال حاضر در دسترس تولیدکنندگان واجد شرایط است و آمادگی تولید برای سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۷ هدف‌گذاری شده است. این بدان معناست که می‌توانیم عینک‌های هوشمند باریک با فن کوچک xMEMS را در سال ۲۰۲۸ در بازار ببینیم.