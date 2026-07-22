بارندگی‌های شدید، سیلاب‌های ناگهانی و رانش زمین در مناطق مختلف جامو و کشمیر هند، دست‌کم ۱۷ کشته بر جای گذاشته و خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌ها، راه‌های ارتباطی و مناطق مسکونی وارد کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کشمیر، بارندگی‌های شدید، سیلاب‌های ناگهانی و رانش زمین در مناطق مختلف جامو و کشمیر هند ، دست‌کم ۱۷ کشته بر جای گذاشته و خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌ها، راه‌های ارتباطی و مناطق مسکونی وارد کرده است. نیرو‌های امدادی همچنان در جست‌وجوی افراد مفقودشده هستند و عملیات امداد و نجات در چندین نقطه ادامه دارد.

به گفته مقام‌های محلی، بیشترین خسارت‌ها در شهرستان «پونچ» و به‌ویژه منطقه «سورنکوت» رخ داده است؛ جایی که بارش‌های شدید و وقوع سیلاب‌های ناگهانی، خانه‌ها، جاده‌ها و پل‌ها را تخریب کرده و شماری از ساکنان را با خود برده است.

فرماندار بخش سورنکوت اعلام کرد تاکنون اجساد هفت نفر پیدا شده است و هشت نفر دیگر همچنان مفقود هستند. به گفته وی، نیرو‌های امدادی با وجود شرایط دشوار جوی، عملیات جست‌و‌جو را بدون وقفه ادامه می‌دهند.

در روستا‌های مختلف شهرستان پونچ نیز چندین حادثه مرتبط با سیل گزارش شده است. در برخی مناطق، اجساد قربانیان از زیر گل‌ولای و آوار بیرون کشیده شده و شماری دیگر همچنان ناپدید هستند.

هم‌زمان، نیرو‌های ارتش هند، پلیس، یگان واکنش به بلایای طبیعی (SDRF)، نیرو‌های دفاع مدنی و داوطلبان محلی ده‌ها نفر را از مناطق گرفتار در سیلاب نجات داده و به مراکز درمانی منتقل کرده‌اند. در برخی نقاط نیز خانواده‌هایی که در محاصره آب گرفتار شده بودند، به مناطق امن انتقال یافتند.

مقام‌ها اعلام کردند با فروکش کردن نسبی سطح آب رودخانه‌ها، وضعیت در برخی مناطق تا حدی پایدارتر شده است، اما به دلیل احتمال ادامه بارندگی، خطر وقوع سیلاب و رانش زمین همچنان پابرجاست.

در پی این شرایط، فعالیت برخی مراکز آموزشی و آزمون‌های دانشگاهی در مناطق آسیب‌دیده به تعویق افتاده و تیم‌های امدادی همچنان مشغول بازگشایی راه‌ها، برقراری ارتباط با روستا‌های محاصره‌شده و ارزیابی میزان خسارت‌ها هستند.

مقام‌های اداره مدیریت بحران از شهروندان خواسته‌اند از سفر‌های غیرضروری به مناطق کوهستانی و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کرده و هشدار‌های هواشناسی را به‌دقت دنبال کنند.