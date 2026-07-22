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فهیمی نماینده مردم پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز در مجلس نیز گفت: روند ثبت شرکتها در بیلهسوار آغاز شد و ترخیص و تردد خودروها هم بهزودی وارد مرحله اجرایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، ابراهیم فهیمی، نماینده مردم پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز در مجلس شورای اسلامی، گفت: روند ثبت شرکتها در منطقه آزاد اردبیل - بیلهسوار آغاز شده است و در مورد روند ترخیص و تردد ماشینها نیز پیگیریهای لازم انجام شده که بهزودی وارد مرحله اجرایی میشود.
وی افزود: یکی از مشکلات اصلی منطقه آزاد اردبیل - بیلهسوار، موضوع تغییر کاربری اراضی است که جلسات متعددی در این زمینه با حضور مسئولین ذیربط برگزار شده و قرار است بادقت و جدیت این موضوع پیگیری شود.
نماینده مردم پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز در مجلس شورای اسلامی افزود: امیدواریم با همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی، منطقه آزاد بتواند فعالیت خود را به طور ملموس به منصه ظهور برساند و نقش مؤثری در توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.
فهیمی در پایان تأکید کرد: منطقه آزاد اردبیل - بیلهسوار ظرفیت بالایی برای جذب سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال دارد و باید با رفع موانع موجود، زمینه برای فعالیت هرچه بیشتر این منطقه فراهم شود تا شاهد رونق اقتصادی در استان باشیم.