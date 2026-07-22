مدیرکل بنیاد مسکن استان البرز با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده در جریان جنگ تحمیلی، از ارزیابی پنج هزار و ۶۰۵ واحد مسکونی و تجاری در استان خبر داد و گفت: تاکنون ۹۰ درصد پرونده‌های مربوط به بازسازی و تعمیر این واحد‌ها در معاونت بازسازی و مسکن رسیدگی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، علی دیوسالار، مدیرکل بنیاد مسکن استان البرز، در برنامه زنده «نگاه مردم» با اشاره به همدلی و مشارکت مردم در روند بازسازی منازل آسیب‌دیده اظهار کرد: بنیاد مسکن در جریان بازسازی مناطق آسیب‌دیده، تجربه‌های ارزشمندی از بازسازی‌های مختلف در کشور داشته و این ظرفیت در استان البرز نیز به کار گرفته شد.بلافاصله پس از وقوع حوادث، ۳۵ اکیپ تخصصی بنیاد مسکن به صورت دو شیفت در مناطق آسیب‌دیده مستقر شدند و عملیات ارزیابی خسارت‌ها را آغاز کردند.

دیوسالار با بیان اینکه در مجموع پنج هزار و ۶۰۵ واحد مسکونی و تجاری در استان دچار آسیب شده‌اند، تصریح کرد: ۵۵ درصد این واحد‌ها در شهرستان کرج و مابقی در سایر شهرستان‌های استان به جز طالقان قرار دارند. همچنین ۳۴ محله روستایی نیز از این حوادث متأثر شده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن البرز در این برنامه تلویزیونی سیمای البرز خاطرنشان کرد: تاکنون ۹۰ درصد پرونده‌های واحد‌های آسیب‌دیده در معاونت بازسازی و مسکن مورد رسیدگی قرار گرفته است. بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، ۱۲۶ واحد در گروه خسارت نوع «الف» و نیازمند بازسازی کامل قرار دارند، سه هزار و ۴۱۶ واحد در گروه خسارت نوع «ب» نیازمند تعمیرات اساسی هستند و دو هزار و ۴۰ واحد نیز در گروه خسارت نوع «ج» قرار گرفته‌اند که آسیب‌های کمتری دیده و نیازمند تعمیرات جزئی هستند.

وی با اشاره به خسارت‌های ناشی از حادثه انبار نفت به مجری سیما گفت: جنس آسیب‌های واردشده در این منطقه با سایر نقاط استان متفاوت بود. در محدوده گلستان ۱۸، به دلیل شدت گرما و موج حرارتی ناشی از آتش‌سوزی، ساختمان‌های مجاور انبار نفت با شرایط ویژه‌ای مواجه شدند و در ۳۶ واحد مسکونی، تمامی وسایل و اثاثیه منازل بر اثر حرارت شدید ذوب شد.

دیوسالار در برنامه سیمای استانی البرز ادامه داد: با وجود محدودیت منابع مالی، پیمانکاران بنیاد مسکن به سرعت وارد عمل شدند و در مرحله نخست با همکاری شهرداری، ساماندهی نمای خیابان‌ها و منازل آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل بنیاد مسکن البرز در پایان با اشاره به خسارت واحد‌های تجاری در برنامه نگاه مردم گفت: ۵۵۰ واحد تجاری نیز در استان آسیب دیده‌اند که بخش عمده آنها در محمدشهر قرار دارد. از این تعداد، ۲۴ واحد تجاری به طور کامل تخریب شده‌اند، اما با توجه به اولویت بازسازی واحد‌های مسکونی، رسیدگی به واحد‌های تجاری در مراحل بعدی انجام خواهد شد.