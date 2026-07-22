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مردم ولایتمدار مازندران در تجمعات شبانه در «میدان مقاومت»، با ابراز همبستگی با مردم جنوب کشور، بر وحدت و ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدهای دشمن تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مردم ایران در روزهای اخیر با همدلی بیسابقه نشان دادند که جنوب، قلب تپنده این سرزمین است و هر رنجی که در جنوب جاری شود، در رگهای تمامی ایرانیان جاری است. مازندرانیهای ولایتمدار با حضور پرشور در «میدان مقاومت» برای خونخواهی رهبر شهید، همبستگی قلبی خود را با مردم جنوب ابراز داشتند و آنان را الگوی والای استقامت، شجاعت و پایداری در مسیر حق نامیدند.
حاضران در این تجمعات، با شعارهایی حماسی، حمایت و پشتیبانی همهجانبه از مناطق جنوبی کشور را اعلام کردند .