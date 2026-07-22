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در حالی که کمتر از دو هفته تا اربعین حسینی باقی مانده؛ پایانه شهید سلیمانی مرز مهران با ۶۲ درصد تردد، رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیر پایانه مرزی مهران گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، ۳۵ هزار تردد در این پایانه انجام شده است که ۲۵ هزار نفر از این تعداد به عتبات عالیات مشرف شدهاند.
علی کوخایی اظهار کرد: از ساعت صفر بامداد امروز چهارشنبه، ۳۱ تیرماه تا ساعت ۱۰ صبح نیز ۲۷ هزار و ۵۰۰ تردد به ثبت رسیده است که از این تعداد ۱۸ هزار و ۳۴۷ زائر از مرز خارج شدهاند.
براساس اعلام مدیرکل حج و زیارت استان؛ تاکنون یک میلیون و ۳۱۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبت نام کردهاند که از این بین ۶۲ درصد مرز مهران را برای خروج از کشور برگزیدهاند.
شهردار مهران نیز گفت: ۱۶۳ خودروگاه بخش خصوصی و خودروگاههای بزرگ اربعین ۱ و ۲ آماده پارک خودروها هستند و در حال حاضر از ظرفیت بخش خصوصی برای پارک خودروها استفاده میشود.
خودروگاههای اربعین ۱ و ۲، پس از تکمیل ظرفیت سایر خودروگاههای بخش خصوصی، فعال میشوند.
همچنین؛ قرارگاه آب مستقر در شهرستان مهران با ذخیره میلیونها بطری آب معدنی، نیاز موکبها و ایستگاههای صلواتی را تامین میکند.
گفتنیاست؛ دمای هوای شهر مهران تا ساعت ۱۰ و نیم صبح به ۴۳ درجه سانتیگراد رسیده در حالی که یک ساعت پیش دمای هوا ۳۵ درجه سانتیگراد بود و طبق پیشبینی هواشناسی، کمینه دما در ساعت ۱۵ امروز به ۴۷/۳ درجه سانتیگراد خواهد رسید.