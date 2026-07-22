در حالی که کمتر از دو هفته تا اربعین حسینی باقی مانده؛ پایانه شهید سلیمانی مرز مهران با ۶۲ درصد تردد، رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

حال و هوای مهران در ۲ هفته مانده تا اربعین/ ثبت رتبه اول مرز مهران در تردد زوار اربعین

حال و هوای مهران در ۲ هفته مانده تا اربعین/ ثبت رتبه اول مرز مهران در تردد زوار اربعین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مدیر پایانه مرزی مهران گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، ۳۵ هزار تردد در این پایانه انجام شده است که ۲۵ هزار نفر از این تعداد به عتبات عالیات مشرف شده‌اند.

علی کوخایی اظهار کرد: از ساعت صفر بامداد امروز چهارشنبه، ۳۱ تیرماه تا ساعت ۱۰ صبح نیز ۲۷ هزار و ۵۰۰ تردد به ثبت رسیده است که از این تعداد ۱۸ هزار و ۳۴۷ زائر از مرز خارج شده‌اند.

براساس اعلام مدیرکل حج و زیارت استان؛ تاکنون یک میلیون و ۳۱۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبت نام کرده‌اند که از این بین ۶۲ درصد مرز مهران را برای خروج از کشور برگزیده‌اند.

شهردار مهران نیز گفت: ۱۶۳ خودروگاه بخش خصوصی و خودروگاه‌های بزرگ اربعین ۱ و ۲ آماده پارک خودرو‌ها هستند و در حال حاضر از ظرفیت بخش خصوصی برای پارک خودرو‌ها استفاده می‌شود.

خودروگاه‌های اربعین ۱ و ۲، پس از تکمیل ظرفیت سایر خودروگاه‌های بخش خصوصی، فعال می‌شوند.

همچنین؛ قرارگاه آب مستقر در شهرستان مهران با ذخیره میلیون‌ها بطری آب معدنی، نیاز موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی را تامین می‌کند.

گفتنی‌است؛ دمای هوای شهر مهران تا ساعت ۱۰ و نیم صبح به ۴۳ درجه سانتی‌گراد رسیده در حالی که یک ساعت پیش دمای هوا ۳۵ درجه سانتی‌گراد بود و طبق پیش‌بینی هواشناسی، کمینه دما در ساعت ۱۵ امروز به ۴۷/۳ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.