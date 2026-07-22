مدیرکل دفتر نظارت و پایش فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو از ابلاغ راهنمای جدید سازمان جهانی بهداشت (WHO) درباره نحوه مصرف دارو‌های ضد HIV در نوزادان، شیرخواران و کودکان خبر داد و گفت: این به‌روزرسانی با هدف بهبود کیفیت درمان و پیشگیری در کودکان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نازیلا یوسفی مدیرکل دفتر نظارت و پایش فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو اظهار کرد: در راهنمای جدید سازمان جهانی بهداشت، توصیه‌های علمی به‌روز درباره میزان مصرف دارو‌های ضد HIV در نوزادان، شیرخواران و کودکان ارائه شده تا روند درمان و پیشگیری از این بیماری با دقت و اثربخشی بیشتری انجام شود.

وی افزود: در این نسخه، میزان مصرف برخی از دارو‌های پرکاربرد کودکان از جمله دولوتگراویر و ترکیب آباکاویر/لامیوودین بازنگری شده و جداول دقیق دوز مصرفی برای شکل‌های مختلف دارویی ویژه کودکان در نظر گرفته شده و متن کامل این راهنما از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان جهانی بهداشت در دسترس است.

یوسفی ادامه داد: این راهنما همچنین توصیه‌های ویژه‌ای برای نوزادان نارس، کودکانی که هم‌زمان تحت درمان بیماری سل هستند و نیز تفکیک رژیم‌های درمانی و پیشگیری ارائه می‌کند. همچنین، خلأ‌های موجود در شواهد علمی و اولویت‌های توسعه فرمولاسیون‌های آینده دارو‌های ضد HIV ویژه کودکان نیز در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر نظارت و پایش فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو تأکید کرد: به‌کارگیری این توصیه‌های علمی می‌تواند به بهبود روند درمان کودکان مبتلا به HIV، افزایش اثربخشی دارو‌ها و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در این حوزه کمک کند.