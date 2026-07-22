کارشناس اداره کل هواشناسی قزوین از ورود موج بارشی به استان از امشب تا ظهر فردا خبر داد و گفت: این سامانه در ارتفاعات شمالی با رگبار، رعد و برق و وزش باد همراه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، مریم بهروزی، کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین گفت: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، از امشب تا ظهر فردا شاهد گذر موج بارشی از سطح منطقه خواهیم بود که پیامد آن افزایش ابر در اکثر نقاط و احتمال رگبار، رعد و برق و وزش بادهای لحظه‌ای در نیمه شمالی و ارتفاعات استان است.

بهروزی با اشاره به وضعیت دمایی افزود: امروز چهارشنبه به دلیل وزش بادهای شمالی، هوای خنک در استان تداوم دارد؛ اما از فردا پنجشنبه با تغییر جهت جریانات به سمت جنوبی، شاهد وزش باد و افزایش نسبی دما در سطح استان خواهیم بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با استقرار جوی نسبتاً پایدار از فردا تا اوایل هفته آینده، در برخی مناطق پدیده غبار محلی نیز دور از انتظار نیست.