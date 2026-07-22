شبکه نمایش سیما در جدول پخش روز چهارشنبه، ۳۱ تیرماه، با دو فیلم سینمایی «هناس» و «بازگشت به آغاز» به استقبال مخاطبان خود می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه نمایش سیما همزمان با سالروز شهادت شهید هسته‌ای، داریوش رضایی‌نژاد، فیلم سینمایی «هناس» را در برنامه پخش خود قرار داده است.

فیلم سینمایی «هناس» به کارگردانی حسین دارابی و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه، روایتی از زندگی این دانشمند شهید، تلاش‌های همسرش برای محافظت از خانواده و تقابل او با تهدید‌های امنیتی است.

در این اثر که نویسندگی آن بر عهده احسان ثقفی و مهدیه عین‌اللهی بوده، بازیگرانی، چون مریلا زارعی، بهروز شعیبی، وحید رهبانی، سیاوش طهمورث، سولماز غنی، امین میری، علیرضا نایینی و کوثر حیدری به ایفای نقش پرداخته‌اند.

همچنین در ادامه برنامه‌های شبکه نمایش برای چهارشنبه‌های دلهره‌آور، فیلم سینمایی «بازگشت به آغاز» محصول ۲۰۲۳ نیوزلند روی آنتن می‌رود.

این اثر هیجان‌انگیز به کارگردانی توماس سنزبری، داستان مردی به نام ایان را روایت می‌کند که در تلاش برای دور شدن از هیاهوی انسان‌ها راهی جنگل‌های نیوزلند می‌شود، اما سفری که قرار بود چهار روزه باشد، به نبردی برای بقا تبدیل می‌شود.

توماس سنزبری، هیدن جی ویل، تاندا مانیمو و نوا کمپبل در این فیلم بازی کرده‌اند.