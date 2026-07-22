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دهمین نشست از سلسلهنشستهای «روزهای ایرانشناسی» با عنوان «بازخوانی آیین تعزیه در ایران؛ نگاهی نو به کهنترین نمایش ایرانی» با حضور جمعی از پژوهشگران و هنرمندان در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این برنامه با هدف آشنایی بیشتر مخاطبان با پیشینه، ویژگیها و جایگاه آیین تعزیه در فرهنگ و هنر نمایشی ایران و معرفی ظرفیتهای این میراث فرهنگی برگزار میشود.
در این نشست، محمدرضا خاکی و لاله تقیان درباره ابعاد مختلف آیین تعزیه در ایران سخنرانی میکنند و ناصر عاشوری دبیری نشست را بر عهده دارد.
دهمین نشست «روزهای ایرانشناسی» همچنین با اجرای تعزیه در تالار قلم سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران همراه خواهد بود.
این نشست روز سهشنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۰ تا ۱۳ در تالار فرهنگ سازمان برگزار خواهد شد.
حضور در این برنامه برای عموم علاقهمندان آزاد است.