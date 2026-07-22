

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی گفت: آخرین وضعیت نظارت بر بازار مصنوعات طلا، پایش نمونه‌های سال ۱۴۰۴ و ساماندهی مراکز عیارسنجی در کمیته نظارت استاندارد خراسان جنوبی مورد بررسی قرار گرفت.

بذری با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای سلامت بازار مصنوعات فلزات گرانبها، افزود: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، نقش مهمی در افزایش اثربخشی بازرسی‌ها، پیشگیری از تخلفات و ارتقای اعتماد عمومی به بازار طلا دارد.



وی گفت: بررسی وضعیت درج کد شناسایی بر روی مصنوعات طلا، تأکید بر الزام واحد‌های صنفی به ارائه فاکتور رسمی به مشتریان، برنامه‌ریزی برای بازرسی و نمونه‌برداری از مصنوعات طلا، بررسی موضوع کم‌فروشی سکه‌های پرسی در بازار و همچنین ارزیابی وضعیت مراکز عیارسنجی فاقد تأیید صلاحیت از مهم‌ترین محور‌های این نشست بود.

بذری همچنین از بررسی نتایج پایش ۵۵ نمونه مصنوعات فلزات گرانبها برداشت‌شده در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: نواقص جزئی، عمده و بحرانی نمونه‌های مورد آزمون به‌صورت تخصصی بررسی و راهکار‌های لازم برای رفع موارد عدم انطباق و ارتقای کیفیت مصنوعات ارائه شد.