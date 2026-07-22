نشست هماهنگی اقدامات اربعین با حضور مدیران ارشد ارتباطات، اپراتور‌های مخابراتی و دستگاه‌های خدمات‌رسان در اهواز برگزار شد تا تمهیدات زیرساختی لازم برای خدمات‌رسانی به زائران بررسی و تدوین شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشست هماهنگی و برنامه ریزی اقدامات مربوط به اربعین حسینی (ع) با حضور مدیران مناطق جنوب غرب، غرب و آذر رگولاتوری، مدیران ICT استان‌های مرزی و مدیران ارشد اپراتور‌های سیار، ثایت و پست، نمایندگان دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و شرکت توزیع برق در اهواز برگزار شد.

مدیرکل منطقه جنوب غرب رگولاتوری در این نشست گفت: پوشش کامل صوت و اینترنت در مسیر‌ها و پایانه‌های مرزی، پایداری ارتباطات در زمان قطعی‌های برق، جلوگیری از رومینگ ناخواسته، اطلاع رسانی به مشترکین و ارایه خدمت به زایران از اولویت‌های اصلی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایام اربعین است.