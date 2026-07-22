به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این دوره ، شرکت‌کنندگان ضمن مرور مباحث تئوری، مهارت‌های عملی و آمادگی جسمانی، قوانین و آخرین دستورالعمل‌های فدراسیون نجات غریق و غواصی را به‌روزرسانی کرده و آمادگی لازم برای حضور مؤثر در فصل فعالیت اماکن آبی را کسب کردند.

بر اساس گزارش روابط عمومی هیأت نجات‌غریق و غواصی استان کهگیلویه و بویراحمد، این دوره با هدف ارتقای سطح دانش، مهارت، آمادگی عملی و افزایش ایمنی در اماکن آبی استان و با حضور مسئولان، مدرسین و منجیان غریق برگزار شد.