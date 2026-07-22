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معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی از تداوم عملیات اجرایی طرح اصلاح نقطه پرحادثه بجد در محور بیرجند – سربیشه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی، با بیان اینکه تقاطع بجد یکی از نقاط پرحادثه مصوب استان و کشور است، گفت: طرح اصلاح این تقاطع بهصورت مرحلهای و با هدف حفظ جریان ترافیک در محور پرتردد و ترانزیتی بیرجند–سربیشه در حال اجراست.
فرخی افزود: در مرحله نخست، عملیات احداث زیرگذر در مسیر رفت محور اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفت و احداث پل در مسیر برگشت اجرا و هم اکنون اجرای رمپهای ورودی و خروجی در حال انجام است تا این طرح در کوتاهترین زمان ممکن تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
وی با اشاره به ویژگیهای فنی طرح گفت: در قالب این طرح، احداث و تکمیل ۴ دستگاه ابنیه فنی شامل زیرگذر باکسی، پلهای آبرو و عملیات تعریض پلها، اجرای دیوارهای ساحلی، عملیات خاکی و اجرای روکش آسفالت در محدوده طرح در دستور کار قرار دارد که بخش قابل توجهی از آن تاکنون اجرا شده است.
به گفته فرخی قابهای بِتُنی۶ متری راهسازی، مورد استفاده در این طرح برای نخستینبار در استان تولید و بهکارگیری شدهاند که علاوه بر افزایش کیفیت اجرا، با توجه به تردد بالای محور بیرجند–سربیشه، موجب تسریع روند اجرای عملیات و کاهش محدودیتهای ترافیکی شده است.
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه اصلاح نقاط پرحادثه از اولویتهای این ادارهکل است، افزود: با تکمیل این طرح، ایمنی تردد در تقاطع بجد به شکل محسوسی ارتقا یافته، احتمال وقوع تصادفات کاهش مییابد و دسترسی ایمن کاربران جادهای و ساکنان منطقه تأمین خواهد شد.
فرخی از رانندگان خواست با توجه به ادامه عملیات اجرایی در محدوده طرح، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، به علائم هشداردهنده و راهنمایی عوامل اجرایی و پلیس راه توجه کنند تا عملیات با ایمنی و سرعت بیشتری به پایان برسد.