معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان به همراه فرماندار سنندج، مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمعی از فعالان محیط‌زیست، با حضور در مجموعه طبیعی کوه آبیدر، ضمن بازدید میدانی از وضعیت این مجموعه، راهکار‌های رفع مشکلات، توسعه پوشش جنگلی، تأمین آب پایدار و ارتقای زیرساخت‌های مقابله با آتش‌سوزی را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در راستای حفاظت از میراث طبیعی آبیدر و بررسی میدانی مشکلات این مجموعه، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، فرماندار شهرستان سنندج، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان، مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط و جمعی از فعالان محیط‌زیست از بخش‌های مختلف کوه آبیدر بازدید کردند.

در این بازدید، مهم‌ترین چالش‌های آبیدر از جمله وضعیت پوشش جنگلی، تأمین آب، زیرساخت‌های آبیاری، آمادگی برای مقابله با آتش‌سوزی و برنامه‌های توسعه فضای سبز مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار سنندج با تأکید بر اهمیت حفظ و احیای آبیدر به عنوان ریه تنفسی شهر سنندج اظهار کرد: توسعه جنگل‌کاری در سطح ۲۰۰ هکتار از اراضی آبیدر در دستور کار قرار دارد که اجرای آن مستلزم اصلاح شبکه آبیاری، افزایش دبی آب مورد نیاز و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای تأمین پایدار آب است.

سجادی افزود: اصلاح و احداث مخازن و استخر‌های ذخیره آب از نیاز‌های اساسی این طرح به شمار می‌رود و باید همزمان با اجرای برنامه‌های جنگل‌کاری دنبال شود تا امکان نگهداری و توسعه پوشش گیاهی فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به آتش‌سوزی‌های سال‌های اخیر در آبیدر، بر ضرورت تقویت امکانات اطفای حریق تأکید کرد و گفت: ایجاد شبکه دسترسی به آب پرفشار و در دسترس در نقاط مختلف کوهستان، یکی از زیرساخت‌های ضروری برای افزایش سرعت عمل در مهار آتش‌سوزی‌ها و کاهش خسارات احتمالی است.

در ادامه این بازدید، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان نیز با تأکید بر لزوم تدوین یک برنامه جامع برای حفاظت و توسعه آبیدر، خواستار تعریف پروژه‌های مطالعاتی و اجرایی برای رفع مشکلات این مجموعه در اسرع وقت شد.

امیر قادری با اشاره به حساسیت بالای اکولوژیکی و زیست‌محیطی آبیدر، بر واکاوی وضعیت پوشش جنگلی، بررسی عوامل تهدیدکننده و اجرای پروژه‌های حفاظتی و عمرانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید کرد و افزود: آبیدر سرمایه‌ای ارزشمند برای شهر سنندج و استان کردستان است و حفاظت از آن نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعال مردم و دوستداران محیط‌زیست است.

در پایان این بازدید، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با انجام مطالعات تخصصی، تدوین طرح‌های اجرایی و تأمین اعتبارات مورد نیاز، اقدامات لازم برای توسعه جنگل‌کاری، بهبود زیرساخت‌های آبرسانی، افزایش ظرفیت ذخیره آب و تقویت امکانات پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی در مجموعه طبیعی آبیدر را با اولویت در دستور کار قرار دهند.