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معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجانغربی از راهاندازی مرکز جامع خدمات ارتباطات در مرز تمرچین با حضور اپراتورهای تلفن همراه، پستبانک و بخش اشیای گمشده، برای ارائه خدمات یکپارچه به زائران اربعین خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در نشست کمیته فناوری ستاد مرکزی اربعین به ریاست سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور استانداران استانهای اربعینی، مدیران ارشد وزارت ارتباطات، اپراتورهای تلفن همراه و مسئولان استانی، آخرین وضعیت زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات مسیرهای منتهی به مرزهای اربعینی بررسی و بر ارتقای کیفیت خدماترسانی به زائران تأکید شد.
جانشین ستاد اربعین آذربایجانغربی در این نشست ضمن قدردانی از حمایتها و اقدامات وزارت ارتباطات و مجموعههای استانی، گزارشی از برنامهها و اقدامات انجامشده برای آمادهسازی زیرساختهای ارتباطی مرز تمرچین ارائه کرد.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجانغربی همچنین با اشاره به پایش مستمر پایداری ارتباطات در محورهای مواصلاتی منتهی به مرز تمرچین، از شناسایی نقاط دارای ناپایداری و اجرای اقدامات لازم برای پوشش مناطق فاقد آنتندهی خبر داده و افزود: راهاندازی مرکز جامع خدمات ارتباطات در مرز تمرچین با حضور اپراتورهای تلفن همراه، پستبانک و بخش اشیای گمشده، از مهمترین برنامههای پیشبینیشده برای ارائه خدمات یکپارچه به زائران اربعین است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: رفع ناپایداری ارتباطات تلفن همراه در مسیر نقده به تمرچین، استقرار سایت دائمی ایرانسل در مرز بازرگان و تأمین پوشش موقت این منطقه از طریق سایت پرتابل در ایام اربعین از مطالبات آذربایجانغربی است.
جانشین ستاد اربعین آذربایجانغربی در پایان افزود: مرکز خدمات یکپارچه ارتباطات مرز تمرچین نیازمند استقرار دایره ارزی پستبانک است تا خدمات مربوط به تخصیص ارز اربعین با سهولت و سرعت بیشتری به زائران حسینی ارائه شود.