به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، فرهنگ رانندگی در اسفراین، موضوع بسته فرهنگ ما در این هفته بود.

بر اساس اعلام واحد حمل و نقل و ترافیک شهرداری، اصلاح هندسی ۱۲ نقطه حادثه‌خیز که پیش از اجرای طرح‌ها ۶۷ تصادف را ثبت کرده بود، پس از انجام عملیات عمرانی و اصلاح مسیرها، به تنها ۷ تصادف کاهش یافته است؛ آماری که نشان‌دهنده تأثیر مستقیم این اقدامات بر کاهش حوادث شهری است.

علاوه بر این، اجرای طرح پارک حاشیه‌ای منظم در خیابان‌های پرتردد شهر نیز نقش مهمی در روان‌سازی عبور و مرور داشته و طبق ارزیابی‌های انجام‌شده، ۳۰ درصد از حجم ترافیک شهری کاهش یافته است. این طرح با سامان‌دهی توقف خودروها، از ایجاد گره‌های ترافیکی در ساعات اوج جلوگیری کرده و رضایت شهروندان را به همراه داشته است.

شهرداری اسفراین همچنین در راستای ارتقای ایمنی عابران پیاده، آشکارسازی خطوط عابر پیاده و نصب سطوح برجسته ویژه افراد دارای معلولیت را در چندین نقطه اجرا کرده است.

این اقدامات با هدف افزایش دید رانندگان، تسهیل عبور افراد کم‌توان و کاهش خطرات احتمالی انجام شده و مورد توجه شهروندان قرار گرفته است.