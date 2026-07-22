معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران گفت: اجاره هرگونه ملک به اتباع غیرمجاز ممنوع است و تمامی دستگاه‌های مسئول باید نسبت به اجرای کامل قوانین و مقررات در این زمینه اهتمام داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرتضی دشتی در جلسه کمیسیون ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان تهران، با اشاره به موضوع توزیع عوارض مربوط به اتباع خارجی افزود: برخی دهیاری‌ها به علت حضور جمعیت قابل توجهی از اتباع، بخش مهمی از بار خدمات‌رسانی را بر دوش دارند، اما عوارض این حوزه به حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود و دهیاری‌ها از این منابع بی‌بهره می‌مانند.

وی افزود: در همین راستا، مکاتبات لازم برای پیگیری این موضوع انجام شده و ضروری است فهرست دهیاری‌هایی که بیشترین خدمات را به اتباع ارائه می‌کنند، تهیه شود تا در جلسات تخصصی، اختصاص سهم این دهیاری‌ها از عوارض با جدیت دنبال شود.

دشتی همچنین به ظرفیت سامانه ۱۴۳۸ در دریافت گزارش‌های مردمی درباره محل استقرار و فعالیت اتباع غیرمجاز اشاره کرد و گفت: گزارش‌های ثبت‌شده از سوی بازرسی استانداری برای فرمانداری ارسال و سپس به پلیس مهاجرت و گذرنامه فاتب ارجاع می‌شود، اما لازم است بازخورد مشخصی از نتایج بررسی‌ها و اقدامات انجام‌شده ارائه شود.

وی با بیان اینکه طی یک سال گذشته تعداد قابل توجهی گزارش در این سامانه به ثبت رسیده است، تصریح کرد: باید مشخص شود چه میزان از این گزارش‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته، چه موانع و چالش‌هایی در مسیر رسیدگی وجود داشته و این سامانه تا چه اندازه در شناسایی و ساماندهی اتباع غیرمجاز اثربخش بوده است.

معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران در ادامه با تأکید بر لزوم اجرای دقیق ضوابط مربوط به اسکان اتباع خارجی گفت: اجاره هرگونه ملک به اتباع غیرمجاز ممنوع است و تمامی دستگاه‌های مسئول باید نسبت به اجرای کامل قوانین و مقررات در این زمینه اهتمام داشته باشند.

در این نشست همچنین جزئیات دستورالعمل نحوه اجاره املاک به اتباع خارجی تشریح و بر ضرورت ابلاغ این دستورالعمل از سوی اتحادیه مشاوران املاک به تمامی اعضا، اجرای دقیق مفاد آن و اعمال نظارت مستمر بر حسن اجرای مقررات تأکید شد.

در پایان بر لزوم ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های مسئول و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت سامانه ۱۴۳۸ برای ارتقای فرآیند ساماندهی اتباع و مهاجران خارجی تأکید شد.