کاروان مردمی بوانات برای خدمت رسانی به زائران حسینی در پیاده روی اربعین به کشور عراق اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، مسئول موکب اربعین ابوالفضل شهرستان بوانات گفت: کاروان مردمی این شهرستان برای خدمات رسانی به زائران در پیاده روی اربعین با بدرقه مردم شهر‌های مزایجان و بوانات راهی کشور عراق شدند.

حجت الاسلام زارع با بیان اینکه موکب بوانات در عمود پنج نجف اشرف مستقر‌ می‌شود افزود: مردم این شهرستان ، ۶۵۰ میلیون تومان به صورت نقد و حدود ۱۶۰ میلیون تومان هدایای غیرنقدی خود را جمع آوری و به این موکب اهدا کردند.

وی بیان کرد: همچنین ۳۵۰ میلیون تومان به همت خیران در خارج از این شهرستان جمع‌آوری شده است که به نیابت از مردم بوانات در مسیر مشابه خدمت رسانی می‌شود.

مسئول موکب اربعین ابوالفضل شهرستان بوانات گفت: این موکب امسال در بخشی از ستاد پشتیبانی جنگ به تبیین ارزش‌های دینی، حماسه حسینی و تبیین شعار یالثارات الحسین و یالثارات الخامنه‌ای فعالیت کرده است.

شهرستان بوانات در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.