دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پیامی برگزاری موفقیت‌آمیز کنکور کارشناسی ارشد با وجود چالش‌ها و اختلال‌های ناشی از شرایط ویژه و حساس یک سال اخیر کشور، از تلاش‌های وزارت علوم و سازمان سنجش در مدیریت بحران و پاسخگویی به جامعه چند میلیونی دانشجویی قدردانی نمود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن نامه حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به دکتر حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به شرح زیر است:

با صلوات بر محمد و آل محمد و آرزوی سلامتی و توفیق برای جنابعالی و همکاران محترم نظر به شرایط ویژه حاکم بر کشور به واسطه بدخواهی‌ها و تجاوزات دشمنان نظام اسلامی به ملت غیور ایران در یک سال اخیر به ویژه در جنگ‌های رمضان و هرمز اداره امور کلان و مهم در بخش‌های مختلف کشور با چالش‌های متعدد و سختی رو‌به‌رو شده است. در این میان مدیریت اختلال‌ها و وقفه‌ها در برگزاری رویداد‌های مربوط به حوزه آموزش به ویژه آموزش عالی کشور با توجه به جامعه مخاطب چند میلیونی که با حساسیت و مطالبات جدی‌تر پیگیری امور هستند بسیار حائز اهمیت و شایسته دقت نظر است.

بر این اساس همت بلند و عزم راسخ آن وزارتخانه و مجموعه سازمان سنجش آموزش در برگزاری کنکور کارشناسی ارشد، هم موجبات دلگرمی متولیان و ذینفعان حوزه حکمرانی آموزش عالی کشور را فراهم نموده و هم به عنوان نمونه‌ای از کنش مدیریتی در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قلمداد شده است.

ضمن قدردانی و سپاس از تلاش‌ها و اقدامات گسترده صورت گرفته در این خصوص، از خداوند سبحان توفیق روزافزون جنابعالی و همه زحمت‌کشان حوزه آموزش عالی کشور را در اجرای رهنمود‌های مقام معظم رهبری و تحت توجه حضرت ولی عصر خواستارم.