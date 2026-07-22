مدیرکل غله و خدمات بازرگانی قم گفت: فرآیند خرید تضمینی گندم از اواخر اردیبهشت‌ماه آغاز شده و تاکنون بیش از ۱۱ هزار تُن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی قم گفت: از ابتدای اجرای طرح خرید تضمینی گندم تاکنون بیش از ۱۱ هزار تُن گندم از کشاورزان استان خریداری شده و ۵۵ درصد مطالبات گندم‌کاران نیز پرداخت شده است.

مرتضی شجاعیان افزود: تاکنون ۵۵ درصد مطالبات گندم‌کارانی که محصول خود را به مراکز خرید تحویل داده‌اند، پرداخت شده و پیگیری برای تسویه باقی‌مانده مطالبات ادامه دارد.

وی با اشاره به فعالیت دو مرکز خرید تضمینی در سیلوی ملکی شهید آصف نخعی و مرکز خرید تعاون روستایی جعفرآباد، گفت: خرید گندم بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی و با رعایت استاندارد‌های کیفی انجام می‌شود تا حقوق کشاورزان و بیت‌المال به‌طور همزمان حفظ شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی قم همچنین از مطلوب بودن وضعیت ذخیره‌سازی گندم و کالا‌های اساسی در استان خبر داد و گفت: روند تأمین و توزیع این اقلام به‌صورت مستمر ادامه دارد.

بر اساس پیش‌بینی سازمان جهاد کشاورزی استان، امسال ۱۷ هزار تُن گندم به‌صورت تضمینی از کشاورزان قمی خریداری خواهد شد.